Пошкоджені будинки, пам'ятки та транспорт: Садовий розповів про наслідки удару по Львову

Росіяни 24 березня здійснили масовану дронову атаку по Україні, у Львові "Шахеди" поцілили по житлових будинках. У лікарнях перебувають 26 людей, на щастя, обійшлося без жертв.

За словами мера Андрія Садового, в одному з будинків, у який влучив ворожий дрон, немає газу та електропостачання.

Які наслідки після російської атаки?

Міський голова детально розповів про наслідки ворожої атаки після засідання міської комісії з надзвичайних ситуацій.

За його словами, у Галицькому районі:

пошкоджено будинок на площі Соборній, 3. Окупанти вдарили по пам'ятці архітектури національного значення;

постраждали 17 квартир;

на вулиці Бандери пошкоджено 4 будинки та вибито 23 вікна;

6 квартир потребують відселення, а 4 сім'ї вже тимчасово поселили в готелі.

Зруйновані будинки та транспорт внаслідок російського удару БпЛА / Фото Андрія Садового

У Сихівському районі:

пошкоджено 19 багатоквартирних будинків та вибито понад 1300 вікон;

найбільше постраждав будинок на проспекті Червоної Калини, 103. По ньому прилетіло двічі;

побито 4 підʼїзди, 136 квартир, у яких жили понад 350 мешканців.

Також внаслідок атаки постраждав комунальний транспорт. За словами Садового, попередні збитки від його пошкодження становлять близько 650 тисяч гривень, а стан електроніки ще з'ясовують.

Що ще відомо про російський удар по Львову?