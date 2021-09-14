Місяць тому відсвяткував 24-й день народження: на Донбасі загинув старший солдат з Львівщини

Внаслідок ворожої кулі 13 серпня на Донбасі обірвалося життя нашого захисника Дем'яна Даниліва. У серпні йому виповнилося 24 роки.

Дем'ян був родом з Львівщини. У серпні він відсвяткував свій 24-й день народження, а вже за місяць і 1 день отримав смертельне поранення на Донбасі.

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Що відомо про Дем'яна Даниліва

Хлопець народився 12 серпня 1997 року у селі Рудники Стрийського району, що на Львівщині. Старший солдат був командиром механізованого відділення. Напередодні, 13 вересня, в Новоайдарському районі Луганської області він отримав кульове поранення, несумісне з життям.

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