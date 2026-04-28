Підлітка зі Львова взяли під варту за зйомку та поширення фото військових літаків

Служба безпеки України викрила у Львові 16-річного підлітка, який знімав та поширював фото української авіації. За даними слідства, він передавав ці матеріали військовому Росії та отримував за це гроші.

Суд уже обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою без можливості внесення застави. Про це пише Zaxid.net.

Як підліток допомагав Росії?

У Львові співробітники Служба безпеки України викрили 16-річного місцевого мешканця, який незаконно збирав і поширював інформацію про українську військову авіацію. Йдеться, зокрема, про фото та відео літаків, знятих у районі Львівського аеропорту.

За даними слідства, у 2025 році підліток публікував відповідні матеріали у власному телеграм-каналі, а також передавав їх у приватних повідомленнях. Частину інформації він знаходив у відкритих джерелах, однак також робив власні знімки, перебуваючи поблизу аеропорту.

Правоохоронці встановили, що юнак контактував із військовим Російської Федерації та отримував від нього грошову винагороду за передані матеріали. У листуванні, яке долучили до матеріалів справи, співрозмовник прямо натякав на можливу кримінальну відповідальність за такі дії.

Слідчі наголошують, що поширювана інформація мала оборонний характер і не була у відкритому доступі, що становить загрозу національній безпеці. Дії підозрюваного кваліфікували за частиною 2 статті 114-2 Кримінального кодексу України.

Під час обшуків у підлітка вилучили техніку, зокрема фотоапарат із доказами зйомок військових об’єктів. У квітні 2026 року Галицький районний суд Львова обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою строком на два місяці без права внесення застави. Наразі досудове розслідування триває.

