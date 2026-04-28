Підлітка зі Львова взяли під варту за зйомку та поширення фото військових літаків
Служба безпеки України викрила у Львові 16-річного підлітка, який знімав та поширював фото української авіації. За даними слідства, він передавав ці матеріали військовому Росії та отримував за це гроші.
Суд уже обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою без можливості внесення застави. Про це пише Zaxid.net.
Дивіться також Антиукраїнський саботаж: в Одесі блокують перейменування вулиць на честь полеглих захисників
Як підліток допомагав Росії?
У Львові співробітники Служба безпеки України викрили 16-річного місцевого мешканця, який незаконно збирав і поширював інформацію про українську військову авіацію. Йдеться, зокрема, про фото та відео літаків, знятих у районі Львівського аеропорту.
За даними слідства, у 2025 році підліток публікував відповідні матеріали у власному телеграм-каналі, а також передавав їх у приватних повідомленнях. Частину інформації він знаходив у відкритих джерелах, однак також робив власні знімки, перебуваючи поблизу аеропорту.
Правоохоронці встановили, що юнак контактував із військовим Російської Федерації та отримував від нього грошову винагороду за передані матеріали. У листуванні, яке долучили до матеріалів справи, співрозмовник прямо натякав на можливу кримінальну відповідальність за такі дії.
Слідчі наголошують, що поширювана інформація мала оборонний характер і не була у відкритому доступі, що становить загрозу національній безпеці. Дії підозрюваного кваліфікували за частиною 2 статті 114-2 Кримінального кодексу України.
Під час обшуків у підлітка вилучили техніку, зокрема фотоапарат із доказами зйомок військових об’єктів. У квітні 2026 року Галицький районний суд Львова обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою строком на два місяці без права внесення застави. Наразі досудове розслідування триває.
Що відомо про інші випадки державної зради?
Контррозвідка СБУ та Нацполіція запобігли замовному вбивству генерал-майора Сил оборони України. На Житомирщині затримано двох агентів Росії, які готували напад на військового. Тепер підозрюваним загрожує довічне ув'язнення.
СБУ провела успішну операцію із затримання у Черкаській області. Правоохоронці викрили студента, який допомогав окупантам та наводив удари по енергетичній інфраструктурі. Росіяни завербували місцевого студента, який хотів знайти "легкі" гроші в інтернеті.
СБУ викрила та затримала на Донеччині агента російської воєнної розвідки, який передавав координати для обстрілів Краматорська. Також він відстежував і підпалював бронетехніку українських військових. Зраднику загрожує довічне ув'язнення.
У Кіровоградській та Одеській областях правоохоронці викрили школярів, завербованих російськими спецслужбами. Вони готували теракти у своїх навчальних закладах. Відомо, що 15-річному учню з Кіровоградщини вже повідомили про підозру.