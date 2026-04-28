Підлітка зі Львова взяли під варту за зйомку та поширення фото військових літаків
28 квітня, 17:17
Вероніка Соцкова
Основні тези
  • У Львові 16-річного підлітка взяли під варту за зйомку та поширення фото українських військових літаків, які він передавав військовому Росії за гроші.
  • Суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою без можливості внесення застави.
Служба безпеки України викрила у Львові 16-річного підлітка, який знімав та поширював фото української авіації. За даними слідства, він передавав ці матеріали військовому Росії та отримував за це гроші.

Суд уже обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою без можливості внесення застави. Про це пише Zaxid.net.

Дивіться також Антиукраїнський саботаж: в Одесі блокують перейменування вулиць на честь полеглих захисників 

Як підліток допомагав Росії?

У Львові співробітники Служба безпеки України викрили 16-річного місцевого мешканця, який незаконно збирав і поширював інформацію про українську військову авіацію. Йдеться, зокрема, про фото та відео літаків, знятих у районі Львівського аеропорту. 

За даними слідства, у 2025 році підліток публікував відповідні матеріали у власному телеграм-каналі, а також передавав їх у приватних повідомленнях. Частину інформації він знаходив у відкритих джерелах, однак також робив власні знімки, перебуваючи поблизу аеропорту. 

Правоохоронці встановили, що юнак контактував із військовим Російської Федерації та отримував від нього грошову винагороду за передані матеріали. У листуванні, яке долучили до матеріалів справи, співрозмовник прямо натякав на можливу кримінальну відповідальність за такі дії. 

Слідчі наголошують, що поширювана інформація мала оборонний характер і не була у відкритому доступі, що становить загрозу національній безпеці. Дії підозрюваного кваліфікували за частиною 2 статті 114-2 Кримінального кодексу України. 

Під час обшуків у підлітка вилучили техніку, зокрема фотоапарат із доказами зйомок військових об’єктів. У квітні 2026 року Галицький районний суд Львова обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою строком на два місяці без права внесення застави. Наразі досудове розслідування триває.

Що відомо про інші випадки державної зради?

  • Контррозвідка СБУ та Нацполіція запобігли замовному вбивству генерал-майора Сил оборони України. На Житомирщині затримано двох агентів Росії, які готували напад на військового. Тепер підозрюваним загрожує довічне ув'язнення. 

  • СБУ провела успішну операцію із затримання у Черкаській області. Правоохоронці викрили студента, який допомогав окупантам та наводив удари по енергетичній інфраструктурі. Росіяни завербували місцевого студента, який хотів знайти "легкі" гроші в інтернеті.

  • СБУ викрила та затримала на Донеччині агента російської воєнної розвідки, який передавав координати для обстрілів Краматорська. Також він відстежував і підпалював бронетехніку українських військових. Зраднику загрожує довічне ув'язнення. 

  • У Кіровоградській та Одеській областях правоохоронці викрили школярів, завербованих російськими спецслужбами. Вони готували теракти у своїх навчальних закладах. Відомо, що 15-річному учню з Кіровоградщини вже повідомили про підозру.

