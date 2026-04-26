Державна зрада в Одеській міській раді?

Коли ти перебуваєш у зоні бойових дій, психологічну стійкість тобі забезпечує відчуття того, що ти робиш все правильно, а за твоєю спиною – в тилу – перебувають люди, які тебе підтримують. Якщо ж цього не відбувається, то тебе "плавить". Весь твій всесвіт починає руйнуватись від того, що за спиною – "не свої". Далі читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Так ось, саме таке відчуття мене часто накриває, коли я чую про те, що відбувається в місті Одеса, звідки походить моя рідна 122-га Бригада ТрО.

Виявляється, тут на 5-му році повномасштабної агресії досі є ті, хто відмовляється вшановувати своїх власних захисників, полеглих Героїв Одеси. І вони — при владі міста.

Ось як дії топонімічної комісії Одеської міської ради описує мій товариш, правозахисник та громадський діяч Артем Карташов:

"До питання Історико-топонімічної комісії Одеської міської ради… У 2023 році прийняла собі "правило", яке передбачає, що найменувати вулиці на честь полеглих героїв можна лише тоді, коли вони мають звання Героя України або ж нагороджені всіма ступенями орденів "За мужність" чи "Богдана Хмельницького".

Оскільки всі ступені ордену можна отримати лише поступово, а звання Герой України присвоюють ну дуже рідко, то зрозуміло, що в Україні таких людей небагато, не те, щоб в окремо взятій Одесі.

Тому було одразу зрозуміло, що такі обмеження направлені на те, щоб максимально запобігти можливості для вшанування героїв в міській топоніміці".

Підкреслюю: це був 2023-й, другий рік повномасштабної війни. А зараз, нагадую, вже п'ятий рік повномасштабної війни. І що змінилось? Саботаж продовжується, перейменування – зриваються.

Пушкіна, якого сюди загнали в заслання і який писав про одеситів зі зневагою, вони шанують досі – пам'ятник і далі стовбичить (бережно закритий в коробці) на головній площі міста… А от полеглих захисників та захисниць України вони впритул "не помічають", якщо в них немає повного набору найвищих державних нагород.

"Закон № 4579-ІХ, яким з 2013 року користується вся Україна для перейменування вулиць виявляється, не стосується перейменування вулиць, і комісія (ІТК) знову приймає аналогічні обмеження, які прямо суперечать Закону, – пише Артем Карташов.

"А Ольга Лозова, яка представляє МВА і є співголовою ІТК, взагалі на цьому засіданні відсутня. Тобто мало того, що МВА допустила формування комісії з відвертими та невдало перефарбованими русофілами у складі, так ще й самоусувається від участі в її роботі, що очевидно ще більше розв'язує руки людям, які не так давно взагалі діяли відверто суголосно з ворогом".

Як каже мій побратим, начальник відділу комунікацій ОТУ "Одеса" Мирослав Откович, цей саботаж варто прирівнювати до державної зради. І я з ним погоджуюсь.

Мирослав Откович розповідає про саботаж в ІТК Одеській міській раді:

Вимагаю реакції правоохоронців, зокрема, СБУ, на діяльність членів історико-топонімічної комісії Одеської міської ради.

Почати раджу з телефонного дзвінка до Одеської міської ради, де ви можете почути отаке:

Діймо! Втратимо уми одеситів – втратимо Одесу. А, як відомо, Одеса – це Україна!