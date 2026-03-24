Символ стійкості: на балконі атакованого будинку у Львові вивісили український стяг
Під час дронової атаки росіян на Львів 24 березня було пошкоджено житловий будинок на Сихові. Один з його мешканців вивісив на балконі український стяг після обстрілу.
Відповідне відео опублікувало Суспільне.
Дивіться також Після дронів можуть бути ракети, – Садовий закликав львів'ян реагувати на нові тривоги
Як львів'яни пережили обстріл?
Вдень 24 березня Росія двічі вдарила по Львову. Зокрема, ударні безпілотники пошкодили один з житлових будинків на Сихові.
У відповідь на російський терор один з мешканців будинку вивісив прапор України. Він розмістив його прямо на балконі понівеченої будівлі. Відео почало ширитись мережею.
Стяг України розмістили на атакованому будинку: дивіться відео
У мережі називають такий вчинок "проявом незламності та стійкості".
Обстріл Львова: які наслідки?
Один з прильотів стався у центрі Львова. Попередньо у Львівській ОВА повідомили, що внаслідок атаки було пошкоджено об'єкт, що входить до спадщини ЮНЕСКО.
Кількість постраждалих через обстріл міста зростає. Відомо про щонайменше 26 поранених.
Президент Володимир Зеленський відреагував на атаку, назвавши "абсолютним збоченням" те, що іранські дрони-камікадзе "Шахед" вдарили по церкві у Львові.