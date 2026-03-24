Символ стійкості: на балконі атакованого будинку у Львові вивісили український стяг

Львів Життя Львова Символ стійкості: чоловік вивісив український стяг на балконі атакованого будинку у Львові
24 березня, 21:10
Дарія Черниш
Основні тези
  • Під час дронової атаки росіян на Львів 24 березня було пошкоджено житловий будинок на Сихові.
  • Один з мешканців постраждалого будинку вивісив український прапор на балконі.

Під час дронової атаки росіян на Львів 24 березня було пошкоджено житловий будинок на Сихові. Один з його мешканців вивісив на балконі український стяг після обстрілу.

Відповідне відео опублікувало Суспільне.

Як львів'яни пережили обстріл?

Вдень 24 березня Росія двічі вдарила по Львову. Зокрема, ударні безпілотники пошкодили один з житлових будинків на Сихові. 

У відповідь на російський терор один з мешканців будинку вивісив прапор України. Він розмістив його прямо на балконі понівеченої будівлі. Відео почало ширитись мережею.

Стяг України розмістили на атакованому будинку: дивіться відео

У мережі називають такий вчинок "проявом незламності та стійкості".

Обстріл Львова: які наслідки?

  • Один з прильотів стався у центрі Львова. Попередньо у Львівській ОВА повідомили, що внаслідок атаки було пошкоджено об'єкт, що входить до спадщини ЮНЕСКО.

  • Кількість постраждалих через обстріл міста зростає. Відомо про щонайменше 26 поранених.

  • Президент Володимир Зеленський відреагував на атаку, назвавши "абсолютним збоченням" те, що іранські дрони-камікадзе "Шахед" вдарили по церкві у Львові.