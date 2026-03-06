У мережі писали, що біля костелу у Львові нібито знайшли гранату: що каже поліція

Увечері 6 березня у мережі писали, що на одній із вулиць у Львові нібито виявили предмет, який був схожий на гранату. На місце негайно були скеровані поліцейські.

Про це у коментарі 24 Каналу розповіла речниця поліції Львівської області Аліна Подрейко.

Дивіться також Кількість жертв після теракту у Львові зросла: у лікарні помер військовий Нацгвардії

Що виявила поліція у Львові на місці, де казали про можливу гранату?

Львівські телеграм-канали ввечері 6 березня написали, що, ймовірно, біля водоканалу виявили предмет схожий на гранату. Місцеві повідомляли, що Нацгвардія разом з поліцією перекрили проїжджу частину.

Пізніше пабліки зазначали, що можливий інцидент стався біля одного з костелів міста.

Аліна Подрейко у коментарі 24 Каналу зазначила, що 6 березня близько 21:00 до поліції дійсно надійшло повідомлення про виявлення на одній із вулиць міста Львів предмету, візуально схожого на корпус гранати.

На місце події негайно були скеровані слідчо-оперативна група поліції, працівники Управління вибухотехнічної служби поліції Львівщини, патрульні поліцейські та військові Нацгвардії.

Правоохоронці провели обстеження виявленого предмета з дотриманням усіх заходів безпеки. За результатами перевірки небезпечних чи вибухонебезпечних предметів не виявлено,

– пояснила речниця поліції Львівщини.

Поліцейська наголосила, що жодної загрози для громадян міста – не було.

У Львові виявляють багато підозрілих предметів останнім часом