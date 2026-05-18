У мережі писали, що на одній із вулиць Львова виявили вибухівку: що каже поліція

У мережі ввечері 18 травня ширилися повідомлення, що на вулиці Грінченка у Львові нібито виявили вибухівку або гранату. На місце відразу вирушили правоохоронці та вибухотехніки.

Про це в ексклюзивному коментарі 24 Каналу розповіла речниця поліції Львівщини Аліна Подрейко.

До теми Підозрюють 13 річного хлопця: нові деталі у справі вбивства школяра на Львівщині

Що виявили на вулиці Грінченка у Львові 18 травня?

Про те, що підозрілий предмет виявили на вулиці Грінченка стало відомо близько 17:30. У мережі також ширили відео, де видно, що на місце оперативно прибула поліція.

У Львові на вулиці Грінченка виявили підозрілий предмет: дивіться відео

Згодом писали, що нібито підозрілим предметом виявилася вибухівка або ж граната.

Аліна Подрейко у коментарі 24 Каналу пояснила, що поліцейські отримали виклик, що на газоні поблизу одного із закладів харчування виявлено підозрілий предмет круглої форми оливкового кольору.

На місце події приїхала слідчо-оперативна група, фахівці Управління Вибухотехнічної служби та патрульні поліцейські.

Правоохоронці обмежили доступ до потенційно небезпечної зони та провели ретельне обстеження території. За результатами фахового огляду та перевірки об'єкта на наявність вибухонебезпечних матеріалів загрози не виявлено,

– зазначила речниця поліції Львівщини.

Зрештою, за словами поліцейської, було встановлено, що виявлений предмет – це регенеративний патрон до протигаза.

Довідково! Регенеративний патрон – це ключовий елемент ізолювального протигаза, який забезпечує людину киснем. Він працює за принципом хімічної реакції: поглинає видихуваний вуглекислий газ і вологу, виділяючи при цьому чистий кисень, що дозволяє дихати в повністю непридатному для цього середовищі.