У Львові на території комбінату хлібопродуктів знайшли частини ракети "Кинджал"

У Львові на території "Львівського комбінату хлібопродуктів" знайшли елемент російської аеробалістичної ракети "Кинджал". Інцидент стався за адресою: вулиця Богдана Хмельницького, 88.

Про це повідомив Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Що сталося у Львові?

У Департаменті з питань цивільного захисту наголосили, що знайдені уламки ракети "Кинджал" небезпеки не становлять.

Повідомляється також, що за добу надзвичайних подій на об'єктах критичної інфраструктури та інших систем життєзабезпечення внаслідок бойових дій та диверсій не зафіксовано.

Довідка. Х-47м2 "Кинджал" – це російський гіперзвуковий авіаційний ракетний комплекс, який відноситься до найновіших. Це ракета з ядерним або звичайним боєзарядом. Максимальна швидкість "Кинджала" – 10 Махів – приблизно до 12 000 кілометрів на годину.

Ракета "Кинджал" була прийнята на озброєння Росії у 2018 році. За габаритами та зовнішнім виглядом вона подібна до балістичних ракет ОТРК "Іскандер". Різниця між комплексами полягає тільки в тому, що Х-47 запускається з літака.

Коли ворог бив по Львову?