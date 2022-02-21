Масовий переїзд посольств до Львова: чи вистачить місця для всіх дипломатичних установ

На тлі загрози повномасштабного наступу Росії низка посольств переїжджає до Львова. Міський голова Андрій Садовий розповів, чи вистачить для них усіх місця.

За словами мера, 100 років тому у Львові було дуже багато генеральних консульств більшості світових країн. Наразі міська влада обговорює перспективу відкриття тут генеральних консульств.

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У Львів переїжджають посольства різних країн

За словами Садового, Львів завжди був і є привітним та безпечним містом. Наразі тут можна помітити багато автівок із дипломатичними номерами, адже сюди переїхали посольства США, Австралії, Канади та Генеральне консульство Німеччини.

Очікуємо ще ряд дипломатичних представництв. Щоб ви розуміли, всі вони з радістю хотіли б якнайшвидше повернутися до Києва, до столиці, та є свої протоколи й вони зобов'язані їх виконувати,

– зауважив Садовий.

Мер зазначив, що у місті намагаються допомогти їм усім, чим можуть, адже дипломатичні представництва перебувають у стресі. Водночас Львів готується до життя в непередбачуваний час.

"Чесно кажучи, шкода, що ми в країні цього не зрозуміли ще декілька років тому. Всі розслабилися і думали "ну добре, Росія — ворог, вона окупувала частину нашої території й нічого більше поганого не буде". Це велика помилка. Росія була, є і буде завжди джерелом агресії", – зазначив Садовий.

Тому українцям необхідно бути максимально сильними. За словами Садового, кожен повинен бути "левом", щоб спільними зусиллями запхати російського "ведмедя" назад у барліг.

У місті можливо відчинятимуть генеральні консульства

Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми перебуваємо під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та вірмо в ЗСУ!

Садовий розповів, що ще 100 років тому у Львові було дуже багато генеральних консульств різних країн світу.

"Ми дійсно говоримо з нашими колегами, щоб вони в перспективі вибудовували тут генеральні консульства. Американці починають з Американського дому, який найближчим часом відкриватиметься у Львові. Вважаю, що практика присутності дипломатів в одному, другому, у третьому місті – це надзвичайно важливо, тому що дає можливість їм краще пізнати Україну", – зазначив міський голова.

За його словами, існує ілюзія, що у світі багато знають про Україну. Напруження, яке наразі існує в країні, з одного боку забирає багато здоров'я, а з іншого – відкриває її для іноземців.

"Наприклад, до Львова приїхали всі провідні телеканали світу. Для них це культуральний шок, що є така перлина і вони про неї не знали. Треба тим користуватися, як і Київ користується. Інші міста мали б з цього теж користь", – додав міський голова.

За словами Садового, фактично Україна є лінією, яка відділяє демократію від тоталітаризму. Й куди ця лінія зсунеться, залежить від українців та всього світу.

"Треба максимально мати з цього зиск, щоб нас впізнали, побачили, що ми нормальні, адекватні, демократичні, що ми є вільні люди!", – підсумував мер.

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Коротко про переїзд посольств до Львова

У Міністерстві закордонних справ Німеччини 12 лютого заявили, що перенесуть своє консульство з Дніпра у Львів. Також відомство запланувало зменшити кількість дипломатів у Києві.

МЗС Ізраїлю також складає план дій на випадок повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Серед ймовірних кроків – перенесення посольства з Києва до Львова.

Держсекретар США Ентоні Блінкен 14 лютого заявив, що посольство країни тимчасово перенесуть до Львова. Це зробили заради безпеки дипломатів.

У Великій Британії також побоюються через нову агресію Росії проти України. Тому посольство країни тимчасово перевозять з Києва до Львова.

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