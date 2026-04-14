14 квітня, 17:19
Садовий розповів, скільки наркомагазинів скандальної U420 діяло у Львові
Основні тези
- У Львові ліквідували 12 наркомагазинів мережі U420, де продавали психотропи у вигляді сувенірної продукції.
- Було проведено понад 200 обшуків у різних регіонах України.
14 квітня правоохоронці ліквідували скандальну мережу магазинів U420, де продавали психотропи у вигляді сувенірів. Загалом було проведено понад 200 обшуків у різних регіонах України. Кільканадцять таких магазинів було виявлено у Львові.
У Львові ліквідували мережу наркомагазинів. Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.
Що відомо про діяльність U420 у Львові?
За даними поліції, загалом по місту діяло 12 таких магазинів.
Дякую всім небайдужим, журналістам, громадським організаціям, ветеранам, депутатам – усім, хто тримав руку на пульсі та не мовчав,
– йдеться у повідомленні міського голови.
У Львові закривають наркомагазин: дивіться відео з телеграму Садового
- Як пише Zaxid.net, мережа магазинів U420, яка швидко поширюється в Україні, продавала небезпечні психотропні речовини під виглядом "сувенірів". Це з'ясували журналісти Bihus.Info після лабораторних перевірок.
- Бренд з'явився у 2025 році в Києві й виріс до приблизно 30 точок у великих містах.
- Основна аудиторія – молодь і підлітки. Магазини позиціонують себе як такі, що продають продукцію з легального канабісу, але фактично пропонують гашиш і джоінти як "сувеніри".
- Експертиза показала, що в цих товарах є синтетичні канабіноїди – заборонені та небезпечні речовини, які можуть спричинити отруєння або навіть зупинку серця.
- Популярність мережі частково забезпечила реклама у соцмережах за участі відомих людей. Серед них актор Тарас Цимбалюк, а також інфлюенсери Анна Алхім, Оля Рибай, Юлія Шелудько та Естер Рогова.
- Після скандалу деякі з них заявили, що не знали про можливу небезпечність продукції і довіряли наданим документам про "легальність".
- Раніше у Львові вже викривали схожі магазини, які продавали наркотики під виглядом солодощів – ймовірно, це також могла бути ця ж мережа.