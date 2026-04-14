Садовий розповів, скільки наркомагазинів скандальної U420 діяло у Львові

14 квітня правоохоронці ліквідували скандальну мережу магазинів U420, де продавали психотропи у вигляді сувенірів. Загалом було проведено понад 200 обшуків у різних регіонах України. Кільканадцять таких магазинів було виявлено у Львові.

У Львові ліквідували мережу наркомагазинів. Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.

Що відомо про діяльність U420 у Львові?

За даними поліції, загалом по місту діяло 12 таких магазинів.

Дякую всім небайдужим, журналістам, громадським організаціям, ветеранам, депутатам – усім, хто тримав руку на пульсі та не мовчав,

– йдеться у повідомленні міського голови.

У Львові закривають наркомагазин: дивіться відео з телеграму Садового