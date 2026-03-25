У Національній поліції України відповіли на запит 24 Каналу та прокоментували інцидент.

До теми У Мінцифрі відреагували на скандал навколо Цимбалюка та Рогової, які прорекламували наркотики

Слідчими підрозділами Національної поліції України здійснюється досудове розслідування за фактами можливої протиправної діяльності магазинів U420. Деталі наразі не розголошуються.

У поліції повідомили, що згідно із законом "Про наркотичні засоби, психотропні речовини й прекурсори" реклама наркотичних засобів і психотропних речовин, що включені до таблиць II та III, "на території України може поширюватися виключно у спеціалізованих друкованих виданнях чи будь-яких інших засобах інформації, спеціально призначених для медичних, фармацевтичних, наукових працівників у сфері охорони здоров'я".

Крім того, "забороняється поширювати в цілях реклами зразки наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до переліку". У разі порушення законодавства люди нестимуть відповідальність згідно з законом.

Водночас закон "Про рекламу" не включає норм, які визначають особливості та законність рекламування наркотичних засобів і психотропних речовин. Лише 21 стаття "регулює питання реклами лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації".

Це питання вже перебуває на розгляді Верхової Ради. Зареєстровано законопроєкт "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо вдосконалення відповідальності за незаконне розміщення реклами на територіях, будинках і спорудах, а також за рекламу наркотичних засобів".

Важливо! Днями на ютуб-каналі BIHUS Info вийшов випуск про мережу магазинів U420. Згідно з результатами експертизи, у продукції виявили речовину ADB-4EN-PINACA, що належить до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено згідно з поставою Кабінету Міністрів України.

Що відомо про скандал?