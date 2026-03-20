Представники Мінцифри відреагували на скандал під дописом у Threads бойового медика з позивним "Віцик", який одним із перших звернув увагу на рекламну інтеграцію Цимбалюка і Рогової.
До теми Знову скандал навколо блогерів: Цимбалюк та Есті Рогова рекламують наркотичні речовини
У Міністерстві цифрової трансформації України запевнили, що бачать усі дописи щодо скандалу. У відомстві повідомили, що комунікують з Національною поліцією України.
Хочемо пояснити один момент: ми не компетентні блокувати сайти чи акаунти без рішення суду або вимоги правоохоронців. Якщо заблокувати бізнес просто через скарги в мережі – це буде незаконно, і власники магазину легко оскаржать такі дії. Щойно отримаємо законні підстави для блокування ресурсів мережі – технічно зробимо все необхідне,
– зазначили у Мінцифрі.
У Мінцифрі відреагували на скандал з Цимбалюком і Роговою / Скриншот з Threads
Зауважимо! Наразі Національна поліція України не відреагувала на інцидент, попри заклики користувачів. Редакція 24 Каналу звернулась за коментарем до відомства, але відповіді поки не отримала.
Що відомо про скандал?
Тарас Цимбалюк та Есті Рогова прорекламували мережу кафешопів, яка продає синтетичну продукцію для куріння під виглядом сувенірної продукції, більш відому як спайс. На це звернули увагу ветеран війни Віктор Лахно, бойовий медик з позивним "Віцик" і блогерка Олена Мандзюк.
Есті Рогова заявила, що не знала, що рекламує, а виконала ТЗ (технічне завдання) від замовника. За словами блогерки, її запевнили, що це легальний європейський бізнес.
Тарас Цимбалюк розповів, що вони з командою попросили у замовника всі необхідні документи, а коли отримали їх, то все виглядало офіційно та легально. Коли в мережі розгорівся скандал, актор видалив рекламну інтеграцію. Він запевнив, що розуміє обурення людей і не знімає з себе відповідальності.
Цимбалюк та Рогова пообіцяли надалі ретельніше перевіряти рекламні пропозиції.