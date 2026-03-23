Йдеться про результати розслідування та лабораторних перевірок. Про це пише Bihus.Info.

Що відомо про скандал з U420?

В Україні розгорівся гучний скандал навколо мережі магазинів U420, яку раніше активно рекламували блогери та інфлюенсери. Журналісти заявили, що під виглядом легальної продукції там можуть реалізовувати психотропні речовини.

За даними розслідування, у магазинах продавали так звану "сувенірну продукцію" – чаї, солодощі, суміші та інші товари, які позиціонувалися як безпечні та легальні. Однак результати перевірок викликали серйозні підозри.

Сама мережа позиціонувала себе як продавця легального канабісу та CBD-продукції. У магазинах пропонували широкий асортимент – від напоїв до так званих "сувенірних шишок".

Однак, як зазначають розслідувачі, продукція могла містити не лише заявлену продукцію, а й інші речовини, зокрема синтетичні канабіноїди, які можуть мати психоактивний ефект.

Асортимент магазину / Скриншот Bihus.Info

Водночас у суспільстві та серед активістів вже раніше виникали підозри щодо реального складу цих товарів. Йшлося про можливий продаж "синтетики" під виглядом легальних продуктів. Скандал посилився через те, що мережу активно просували українські блогери. Після появи розслідування багато з них почали видаляти рекламні публікації та виправдовуватися перед аудиторією.

Експерти зазначають, що подібні речовини можуть становити серйозну загрозу для здоров’я, адже синтетичні канабіноїди значно сильніше впливають на нервову систему, ніж природні. На цьому тлі активісти закликають правоохоронців перевірити діяльність мережі та провести додаткові експертизи продукції.

Станом на зараз офіційної реакції правоохоронних органів щодо результатів розслідування не оприлюднено.

