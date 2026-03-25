У МВС не знайшли помилок в експертизі, за якою "поховали" військового Назара Далецького

У Міністерстві внутрішніх справ України заявили, що під час експертизи, яка нібито підтвердила загибель військовослужбовця Назара Далецького, не було помилок. Водночас згодом стало відомо, що військовий, якого вважали загиблим, повернувся живим із російського полону.

Про це повідомив Державний науково-дослідний експертно-кримінальний центр МВС України у відповідь на запит hromadske.

Що відомо про повторну перевірку ДНК-тесту Назара Далецького?

За даними відомства, молекулярно-генетичну експертизу проводили фахівці Харківського науково-дослідницького експертно-кримінального центру МВС. Після інциденту провели службову перевірку, яка не виявила порушень у роботі експертів.

У МВС пояснили, що ДНК-профіль матері військового збігся з біологічними зразками решток, знайдених на Харківщині, з імовірністю понад 99,9%. Саме на основі цих даних і було зроблено висновок про можливу загибель.

Є певний алгоритм, який передбачає, як працюють із біологічним матеріалом, як виводиться формула. В цьому випадку збіг становить 99,99987%. Це математична формула, яка вирахувала саме такий відсоток спорідненості. Це процес, який не відбувається на розсуд експерта,

– заявив заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко.

Водночас у цьому випадку рекомендували провести додаткову експертизу, однак її не призначили.

Відомо, що Назар Далецький зник під час виконання бойового завдання у травні 2022 року на сході України. Рештки, з якими порівнювали ДНК, виявили після деокупації Харківщини, зокрема на місцях масових вбивств цивільних.

Що відомо про Назара Далецького?