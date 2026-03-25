У МВС не знайшли помилок в експертизі, за якою "поховали" військового Назара Далецького
- МВС України не виявило помилок в експертизі, що підтвердила загибель Назара Далецького.
- Військовий виявився живим і нещодавно повернувся з полону.
У Міністерстві внутрішніх справ України заявили, що під час експертизи, яка нібито підтвердила загибель військовослужбовця Назара Далецького, не було помилок. Водночас згодом стало відомо, що військовий, якого вважали загиблим, повернувся живим із російського полону.
Про це повідомив Державний науково-дослідний експертно-кримінальний центр МВС України у відповідь на запит hromadske.
Що відомо про повторну перевірку ДНК-тесту Назара Далецького?
За даними відомства, молекулярно-генетичну експертизу проводили фахівці Харківського науково-дослідницького експертно-кримінального центру МВС. Після інциденту провели службову перевірку, яка не виявила порушень у роботі експертів.
У МВС пояснили, що ДНК-профіль матері військового збігся з біологічними зразками решток, знайдених на Харківщині, з імовірністю понад 99,9%. Саме на основі цих даних і було зроблено висновок про можливу загибель.
Є певний алгоритм, який передбачає, як працюють із біологічним матеріалом, як виводиться формула. В цьому випадку збіг становить 99,99987%. Це математична формула, яка вирахувала саме такий відсоток спорідненості. Це процес, який не відбувається на розсуд експерта,
– заявив заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко.
Водночас у цьому випадку рекомендували провести додаткову експертизу, однак її не призначили.
Відомо, що Назар Далецький зник під час виконання бойового завдання у травні 2022 року на сході України. Рештки, з якими порівнювали ДНК, виявили після деокупації Харківщини, зокрема на місцях масових вбивств цивільних.
Що відомо про Назара Далецького?
Під час обміну полоненими 5 лютого до України повернувся 46-річний військовий Назар Далецький із Львівщини, якого з 2022 року вважали загиблим через збіг ДНК. Боєць 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила зник на фронті у травні того року. Згодом з'ясувалося, що він перебував у полоні та вижив.
Після повернення з російського полону Назар Далецький вперше приїхав у рідне село на Львівщині та побачив могилу, яку встановила родина, вважаючи його загиблим.
Він дізнався, що через помилку ДНК-ідентифікації його "поховали", а під час візиту стояв біля свого символічного поховання. Він описав пережите як досвід, що змусив його фактично побачити власні "похорони" та усвідомити масштаб помилки і пережитого рідними горя.