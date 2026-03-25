Об этом сообщил Государственный научно-исследовательский экспертно-криминальный центр МВД Украины в ответ на запрос hromadske.
Что известно о повторной проверке ДНК-теста Назара Далецкого?
По данным ведомства, молекулярно-генетическую экспертизу проводили специалисты Харьковского научно-исследовательского экспертно-криминального центра МВД. После инцидента провели служебную проверку, которая не выявила нарушений в работе экспертов.
В МВД объяснили, что ДНК-профиль матери военного совпал с биологическими образцами останков, найденных на Харьковщине, с вероятностью более 99,9%. Именно на основе этих данных и был сделан вывод о возможной гибели.
Есть определенный алгоритм, который предусматривает, как работают с биологическим материалом, как выводится формула. В этом случае совпадение составляет 99,99987%. Это математическая формула, которая вычислила именно такой процент родства. Это процесс, который не происходит на усмотрение эксперта,
– заявил заместитель министра внутренних дел Леонид Тимченко.
В то же время в этом случае рекомендовали провести дополнительную экспертизу, однако ее не назначили.
Известно, что Назар Далецкий исчез во время выполнения боевого задания в мае 2022 года на востоке Украины. Останки, с которыми сравнивали ДНК, обнаружили после деоккупации Харьковщины, в частности на местах массовых убийств гражданских.
Что известно о Назаре Далецком?
Во время обмена пленными 5 февраля в Украину вернулся 46-летний военный Назар Далецкий из Львовской области, которого с 2022 года считали погибшим из-за совпадения ДНК. Боец 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила исчез на фронте в мае того года. Впоследствии выяснилось, что он находился в плену и выжил.
После возвращения из российского плена Назар Далецкий впервые приехал в родное село на Львовщине и увидел могилу, которую установила семья, считая его погибшим.
Он узнал, что из-за ошибки ДНК-идентификации его "похоронили", а во время визита стоял возле своего символического захоронения. Он описал пережитое как опыт, заставивший его фактически увидеть собственные "похороны" и осознать масштаб ошибки и пережитого родными горя.