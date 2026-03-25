Про це повідомив Державний науково-дослідний експертно-кримінальний центр МВС України у відповідь на запит hromadske.
Що відомо про повторну перевірку ДНК-тесту Назара Далецького?
За даними відомства, молекулярно-генетичну експертизу проводили фахівці Харківського науково-дослідницького експертно-кримінального центру МВС. Після інциденту провели службову перевірку, яка не виявила порушень у роботі експертів.
У МВС пояснили, що ДНК-профіль матері військового збігся з біологічними зразками решток, знайдених на Харківщині, з імовірністю понад 99,9%. Саме на основі цих даних і було зроблено висновок про можливу загибель.
Є певний алгоритм, який передбачає, як працюють із біологічним матеріалом, як виводиться формула. В цьому випадку збіг становить 99,99987%. Це математична формула, яка вирахувала саме такий відсоток спорідненості. Це процес, який не відбувається на розсуд експерта,
– заявив заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко.
Водночас у цьому випадку рекомендували провести додаткову експертизу, однак її не призначили.
Відомо, що Назар Далецький зник під час виконання бойового завдання у травні 2022 року на сході України. Рештки, з якими порівнювали ДНК, виявили після деокупації Харківщини, зокрема на місцях масових вбивств цивільних.
Що відомо про Назара Далецького?
Під час обміну полоненими 5 лютого до України повернувся 46-річний військовий Назар Далецький із Львівщини, якого з 2022 року вважали загиблим через збіг ДНК. Боєць 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила зник на фронті у травні того року. Згодом з'ясувалося, що він перебував у полоні та вижив.
Після повернення з російського полону Назар Далецький вперше приїхав у рідне село на Львівщині та побачив могилу, яку встановила родина, вважаючи його загиблим.
Він дізнався, що через помилку ДНК-ідентифікації його "поховали", а під час візиту стояв біля свого символічного поховання. Він описав пережите як досвід, що змусив його фактично побачити власні "похорони" та усвідомити масштаб помилки і пережитого рідними горя.