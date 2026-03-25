Про це повідомив Державний науково-дослідний експертно-кримінальний центр МВС України у відповідь на запит hromadske.

Що відомо про повторну перевірку ДНК-тесту Назара Далецького?

За даними відомства, молекулярно-генетичну експертизу проводили фахівці Харківського науково-дослідницького експертно-кримінального центру МВС. Після інциденту провели службову перевірку, яка не виявила порушень у роботі експертів.

У МВС пояснили, що ДНК-профіль матері військового збігся з біологічними зразками решток, знайдених на Харківщині, з імовірністю понад 99,9%. Саме на основі цих даних і було зроблено висновок про можливу загибель.

Є певний алгоритм, який передбачає, як працюють із біологічним матеріалом, як виводиться формула. В цьому випадку збіг становить 99,99987%. Це математична формула, яка вирахувала саме такий відсоток спорідненості. Це процес, який не відбувається на розсуд експерта,

– заявив заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко.

Водночас у цьому випадку рекомендували провести додаткову експертизу, однак її не призначили.

Відомо, що Назар Далецький зник під час виконання бойового завдання у травні 2022 року на сході України. Рештки, з якими порівнювали ДНК, виявили після деокупації Харківщини, зокрема на місцях масових вбивств цивільних.

