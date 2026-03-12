СБУ проводить обшуки в одному з управлінь Львівської міськради: з чим це пов'язано
- СБУ проводить слідчі дії в управлінні Львівської міськради щодо можливих порушень при бронюванні військовозобов'язаних.
- Львівська міська рада заявила про повну підтримку розслідування, надаючи всю необхідну інформацію для об'єктивного розслідування.
Правоохоронці прийшли зі слідчими діями до одного з управлінь Львівської міської ради. Перевірка може бути пов'язана з бронюванням військовозобов'язаних.
Про деталі обшуків повідомили у Львівській міській раді.
Що відомо про обшуки?
У Львові правоохоронці проводять слідчі дії в одному з управлінь міської ради. За інформацією мерії, сьогодні, 12 березня, слідчі дії здійснює Служба безпеки України. Вони стосуються обставин, які можуть бути пов'язані з бронюванням військовозобов'язаних.
У міській раді зазначили, що місто повністю сприятиме роботі правоохоронних органів. Там наголосили, що готові надати всю необхідну інформацію для встановлення обставин справи та проведення об'єктивного розслідування.
Раніше, депутат Ігор Зінкевич повідомляв, що слідчі дії можуть стосуватися робіт, виконаних після ракетної атаки, та використання бюджетних коштів на відновлення.
Що відомо про інші обшуки у посадових осіб?
НАБУ і САП повідомили про підозру ексголові Івано-Франківської обласної прокуратури Роману Химі та його підлеглому у вимаганні 100 тисяч доларів і відсотків від підрядів. Раніше у прокурора провели обшуки, а згодом слідство встановило, що прокурори вимагали хабарі в обмін на закриття кримінальних проваджень та "невтручання" у можливі порушення, розслідування триває.
Колишнього голову ДПСУ та інших топпосадовців підозрюють у систематичному отриманні хабарів за незаконне переправлення через кордон. Від липня до листопада 2023 року посадовці отримали близько 204 тисяч євро. Правоохоронці провели обшуки та знайшли докази.
СБУ викрила корупційну схему на відновленні Трипільської ТЕС, де фігуранти завищували ціни на матеріали на 30% і завдали збитків на 50 мільйонів гривень. Шістьом учасникам схеми вручили підозри, їм загрожує до 12 років ув'язнення.