Чому у Львові та Ходорові лунали вибухи: місцева влада зробила заяву
- У Львові та Ходорові протиповітряна оборона успішно знищила ворожі дрони, які намагалися атакувати критичну інфраструктуру, без жертв та постраждалих.
- Попередня масована атака 7 лютого призвела до пошкоджень енергетичної інфраструктури, дефіциту електроенергії та аварійних відключень світла, зокрема обмеження електропостачання в Києві.
Сьогодні вранці Львів та Ходорів зазнали атаки ворожих безпілотників. Протиповітряна оборона оперативно ліквідувала дрони, які намагалися атакувати критичну інфраструктуру.
Росіяни вдруге за останні дні хотіла атакувати Львівську область. Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.
Що відомо про вибухи?
У Львівській області пролунало відразу кілька вибухів. У Львові та Ходорові працювала протиповітряна оборона.
За словами Козицького, оборонцям неба вдалося знищити ворожі дрони, які загрожували області. Він додав, що російська армія прагнула атакувати критичну інфраструктуру. Попередньо, без жертв та постраждалих. На місці працюють всі профільні служби.
Мер Львова Андрій Садовий прокоментував, що безпілотник знищили у Львівській громаді.
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.
Про загрозу ворожих БпЛА раніше повідомляли Повітряні сили. Дрони переміщувалися у різних частинах регіону та намагалися атакувати цивільну інфраструктуру.
Напередодні, 7 лютого, Росія масовано атакувала Львівщину, пошкодивши об'єкти критичної енергетичної інфраструктури та житловий будинок у селі Старий Добротвір. Оборонці неба перехопили частину безпілотників та щонайменше 2 ракети, попередньо постраждалих немає, але можливі тривалі відключення світла.
Яка ситуація в енергосистемі після масованої атаки на Україну 7 лютого?
- Масована атака на енергосистему призвела до значних пошкоджень, спричинивши дефіцит електроенергії та аварійні відключення світла. У зв'язку з пошкодженням високовольтних підстанцій вимушено зменшували потужність атомні електростанції.
- У Києві світло є лише 1,5 – 2 години, і місто розгортає додаткові пункти незламності, поки енергетики працюють над відновленням системи. На всіх уражених об'єктах тривають відновлювальні роботи. Енергетики ДТЕК, Укренерго та Київтеплоенерго працюють у безперервному режимі.
- Володимир Зеленський обговорив атаки на енергетичні об'єкти України та їх захист із керівниками областей. Президент закликав партнерів здійснювати реальний тиск на Росію та розраховує на збільшення підтримки у програмах ППО та енергетичної стійкості.