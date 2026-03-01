Підозрілий пакет виявили неподалік місця теракту у Львові: що каже поліція

Увечері в мережі писали, що в центрі Львова біля торгового центру "Магнус" працювали вибухотехніки. Неподалік від вулиці, де відбувся страшний теракт, виявили підозрілий предмет. Місце навколо нього огородили стрічкою.

У коментарі 24 Каналу в поліції Львівщини підтвердили, що до них надійшло повідомлення про виявлення підозрілого пакета поблизу одного з магазинів у центральній частині Львова.

Чим виявився підозрілий предмет у центрі Львова?

На місце події негайно були скеровані слідчо-оперативна група Львівського районного управління поліції №1, патрульні поліцейські та працівники вибухотехнічної служби поліції Львівщини.

Правоохоронці провели обстеження виявленого предмета з дотриманням усіх заходів безпеки.

За результатами перевірки небезпечних чи вибухонебезпечних предметів не виявлено. Загрози для громадян не було.

Зауважимо, що торговий центр "Магнус" розташований за вулицею Шпитальна, 1, а теракт 22 лютого відбувся на вулиці Данилишина, 20. Відстань між ТЦ та місцем вибухів становить 100 – 150 метрів.

Де знайшли підозрілий предмет у центрі Львова / Скриншот карти

Теракт у Львові 22 лютого: що відомо