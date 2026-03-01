Підозрілий пакет виявили неподалік місця теракту у Львові: що каже поліція
- У центрі Львова біля торгового центру "Магнус" виявили підозрілий пакет.
- На місце прибула поліція.
Увечері в мережі писали, що в центрі Львова біля торгового центру "Магнус" працювали вибухотехніки. Неподалік від вулиці, де відбувся страшний теракт, виявили підозрілий предмет. Місце навколо нього огородили стрічкою.
У коментарі 24 Каналу в поліції Львівщини підтвердили, що до них надійшло повідомлення про виявлення підозрілого пакета поблизу одного з магазинів у центральній частині Львова.
Чим виявився підозрілий предмет у центрі Львова?
На місце події негайно були скеровані слідчо-оперативна група Львівського районного управління поліції №1, патрульні поліцейські та працівники вибухотехнічної служби поліції Львівщини.
Правоохоронці провели обстеження виявленого предмета з дотриманням усіх заходів безпеки.
За результатами перевірки небезпечних чи вибухонебезпечних предметів не виявлено. Загрози для громадян не було.
Зауважимо, що торговий центр "Магнус" розташований за вулицею Шпитальна, 1, а теракт 22 лютого відбувся на вулиці Данилишина, 20. Відстань між ТЦ та місцем вибухів становить 100 – 150 метрів.
Де знайшли підозрілий предмет у центрі Львова / Скриншот карти
Теракт у Львові 22 лютого: що відомо
- 22 лютого уночі до поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Данилишина, 20 хтось незаконно проник до магазину. Коли на місце виклику прибув екіпаж поліції, пролунав перший вибух. Після вибуху на місце події прибули ще два патрулі поліції, а також піший патруль Нацгвардії. У цей момент майже одночасно відбулися другий і третій вибухи.
- Як виявилося, це здетонувала вибухівка, яку заклали у сміттєві баки. Це на замовлення російських спецслужб зробила 33-річна мешканка Рівненської області Ірина Саветіна. Тим часом фейковий дзвінок до поліції зробила 18-річна жителька Харьківської області.
- Внаслідок теракту загинула 23-річна поліцейська Вікторія Шпилька. Ще понад два десятки службовців отримали поранення різного ступеня важкості.