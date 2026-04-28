До 8 градусів морозу: в ДСНС попередили про сильні заморозки на Львівщині

На Львівщині оголосили штормове попередження через сильний вітер та заморозки. До кінця доби 27 квітня в області очікується погіршення погодних умов.

Про це повідомляє ДСНС Львівщини.

Якою буде погода на Львівщині?

Синоптики Львівського гідрометцентру прогнозують пориви північно-західного вітру швидкістю 15–20 метрів за секунду, що відповідає І рівню небезпечності – жовтому.

Крім того, до ранку зберігатимуться надзвичайні заморозки до 6 – 8 градусів морозу. Через це оголошено третій рівень небезпечності – червоний.

Рятувальники закликають жителів області бути обережними, стежити за прогнозом погоди та дотримуватися правил безпеки під час негоди.

Цікаво! В ніч на 27 квітня у Львові метеорологи зафіксували температуру 5,3 градуса морозу за Цельсієм. Цей показник є рекордом найнижчої температури повітря за 80 років: попередній рекорд був зафіксований у 1954 році.

Нагадаємо, негода в Україні збережеться щонайменше до кінця квітня, а погодні умови залишатимуться нестабільними. За словами синоптика Івана Семиліта, хмарність, дощі, подекуди мокрий сніг та поривчастий вітер визначатимуть погоду як упродовж тижня.

Вже з травня в Україні очікується загальна тенденція до поступового потепління. Водночас керівниця відділу взаємодії зі ЗМІ Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха зазначила, що прогностичні моделі наразі дають різні варіанти розвитку подій, тому робити точні висновки поки складно.

