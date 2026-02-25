"Така маленька і привітна": учителька розповіла про 14-річну дитину, яку насмерть збив прокурор
- Прокурор Шептицької окружної прокуратури насмерть збив 14-річну дівчинку, її 9-річного брата госпіталізували.
- Львівська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом аварії, яке контролюють слідчі ДБР.
Прокурор Шептицької окружної прокуратури насмерть збив 14-річну дівчинку, її брата госпіталізували. У школі, де навчалася загибла, згадують її як активну та привітну дитину.
Моторошний інцидент прокоментувала класна керівниця дівчинки Ірина Погуц, повідомляє Суспільне.
Як у школі згадують 14-річну дівчинку?
Вона розповіла журналістам, що дізналася про трагедію вже вдома. Їй зателефонували та повідомили про аварію, у якій загинула дитина з її класу. Жінка зізналася, що тієї миті втратила мову та не повірила у смерть дівчинки.
Вона сама така маленька, дрібненька, але її всюди було багато. Вона абсолютно все встигала. І постійно така приємна, така привітна... Такий клас дуже дружній, один одного підтримують... Я не можу повірити, що тої дитятки вже немає,
– розповіла Ірина Погуц.
Відомо, що аварія сталася орієнтовно о 19:00 поблизу села Смереків Львівського району. За кермом автомобіля, який збив дітей, перебував 25-річний прокурор Шептицької окружної прокуратури Львівської області.
Також раніше повідомляли, що 9-річного брата загиблої дівчинки госпіталізували до лікарні. За даними генпрокурора Руслана Кравченка, батько обох дітей є військовим та на сьогодні захищає Україну на фронті.
Що повідомляли у прокуратурі?
Львівська обласна прокуратура повідомляла, що за фактом аварії почали досудове розслідування за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, і що процес контролюють.
Ми забезпечимо повне, неупереджене і максимально об’єктивне розслідування. Його здійснюють слідчі Державного бюро розслідувань. Я беру це провадження під особистий контроль. Зобов’язані забезпечити справедливість,
– наголошував Руслан Кравченко.
Інші подібні аварії та ДТП
Нещодавно у Кривому Розі у Дніпропетровській області сталася аварія. Там водійка BMW близько 16:30 на пішохідному переході збила хлопчика 2014 року народження. Він разом з матір'ю переходив дорогу.
Наприкінці січня в Закарпатській області сталася аварія. Там автобус з дітьми злетів з траси в кювет. Постраждали діти, які прямували до Карпат. Одного хлопчика із травмами середньої важкості госпіталізували.
Також у Прилуках Чернігівської області поліцейські на службовому авто збили дитину та її матір. Внаслідок ДТП на пішохідному переході загинула 6-річна дівчинка. Постраждалу жінку госпіталізували до лікарні.