На 67-летнюю львовянку упала ветка в Стрыйском парке: женщину госпитализировали

В Стрыйском парке 13 декабря на 67-летнюю женщину свалилась ветка. Пострадавшая попала в больницу.

Львовянка в тот момент гуляла со своей собакой. Инцидент произошел примерно в 8:45.

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На львовянку упала ветка в Стрыйском парке

Во Львове 13 декабря из-за падения ветки пострадала 67-летняя женщина. Она гуляла с собакой в ​​Стрыйском парке. Пострадавшую госпитализировали в больницу.

Во Львовском областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф рассказали, что ветка упала на львовянку примерно в 8:45. Женщина находится в 8 городской клинической больнице Львова. Предварительный диагноз пострадавшей – ушиб поясничного отдела позвоночника.

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