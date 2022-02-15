Адвоката "антивакса" Стахива поймали пьяным за рулем: пройти проверку отказался

Недавно на Львовщине правоохранители остановили водителя, который был за рулем под хмельком. Впоследствии оказалось, что это адвокат Михаил Магарский.

Самым известным его делом является защита в суде антивакцинатора Остапа Стахива. О задержании правозащитника стало известно из постановления Жидачевского райсуда.

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Нарушения сразу заметили

В материалах дела говорится, что Магарского остановили за рулем автомобиля Chery Amulet. Это произошло еще 21 октября в селе Загирочко возле города Ходоров.

Правоохранители сразу заметили признаки алкогольного опьянения. На это указывал не только характерный запах изо рта, но нарушенная координация и проблемы с речью.

Однако водитель отказался проходить обследование на состояние алкогольного опьянения. Потому провести экспертизу не удалось.

Как наказали адвоката

Правоохранители сразу выписали протокол по статье об алкогольном опьянении. Теперь мужчина должен заплатить штраф в 17 тысяч гривен. Также суд постановил, что у адвоката следует забрать права.

Главное о деле Стахива

Мужчина стал набирать популярность с начала пандемии коронавируса. Он начал публиковать опровержения, как он считает, самого факта пандемии. Впоследствии ожидаемо стал противником вакцинации.

Уже в начале ноября он стал главным организатором акции протеста антивакцинаторов.

Этим заинтересовалась Служба безопасности

Впоследствии депутаты обратились в СБУ из-за действий Остапа Стахива. Народные избранники сообщили, что активность провокатора может привести к свержению конституционного строя в Украине. Это объяснили вероятным управлением "движения" из России.

16 ноября в помещении провокатора провели обыски. В ходе них следователи нашли неопровержимые доказательства причастности Стахива к преступлению, которое ему инкриминируют. В этот же день объявили подозрения ему и гражданину России. В них шла речь, что эти люди пытались захватить власть в стране.

Пытался избежать суда

После обысков псевдоактивист пытался избежать задержания. Однако правоохранители обнаружили "антивакса" и доставили в суд. Там ему избрали меру пресечения – пребывание под стражей с возможностью внесения почти миллиона гривен залога. Деньги уже через день принесли его поклонники.

Затем мужчина отправился на психиатрическую экспертизу, установившую, что "активист" здоров. Следовательно, его теперь могут судить по статье, которая предусматривает до 10 лет за решеткой.



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