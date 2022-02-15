Иностранные посольства пока не обращались ко львовским властям за помещениями для работы

15 февраля 2022 , 04:05
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Источник:

Суспільне

Посольства некоторых государств заявили о перемещении работы во Львов. Однако тема помещений для работы пока не звучала.

В частности, соответствующие обращения от иностранных посольств не получали ни Львовский городской совет, ни областной совет, ни областная государственная администрация. Об этом сообщили их руководители 14 февраля.

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Некоторые иностранные посольства переезжают из Киева во Львов

Соединенные Штаты Америки, Канада и Австралия сообщили, что переносят свои посольства из Киева во Львов. Консульство из Днепра во Львов переносит Германия.

Однако пока не звучала тема о предоставлении на месте помещений для работы этих учреждений.

Как известно из сообщений местных властей, иностранные посольства не обращались к руководству городского совета, областного совета и ОГА с соответствующими запросами.

Дипломатические представительства здесь размещают только своих представителей. Не говорится о развертывании деятельности именно административной единицы или юридической структуры,
– сказала председатель Львовского областного совета Ирина Грымак.

Однако:  посольство США уже работает во Львове, что подтвердили в Госдепе. Временный дипломатический офис в этом городе открыла и Канада , о чем написала в твиттере глава МИД Мелани Джоли. Та же ситуация и с посольством Австралии, которое подтвердила министр иностранных дел этой страны Мариз Пейн.

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Автор: Олесь Друкач