Иностранные посольства пока не обращались ко львовским властям за помещениями для работы

Посольства некоторых государств заявили о перемещении работы во Львов. Однако тема помещений для работы пока не звучала.

В частности, соответствующие обращения от иностранных посольств не получали ни Львовский городской совет, ни областной совет, ни областная государственная администрация. Об этом сообщили их руководители 14 февраля.

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Некоторые иностранные посольства переезжают из Киева во Львов

Соединенные Штаты Америки, Канада и Австралия сообщили, что переносят свои посольства из Киева во Львов. Консульство из Днепра во Львов переносит Германия.

Однако пока не звучала тема о предоставлении на месте помещений для работы этих учреждений.

Как известно из сообщений местных властей, иностранные посольства не обращались к руководству городского совета, областного совета и ОГА с соответствующими запросами.

Дипломатические представительства здесь размещают только своих представителей. Не говорится о развертывании деятельности именно административной единицы или юридической структуры,

– сказала председатель Львовского областного совета Ирина Грымак.

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