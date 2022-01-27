Из всех школ Львова эвакуируют детей: СБУ получило уведомление о заминировании

Сотрудникам СБУ 27 января сообщили о заминировании всех львовских школ. Туда немедленно уехали правоохранители и взрывотехники.

В настоящее время старшеклассники учатся дистанционно. Так что в школах были только ученики младших классов.

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Из всех школ Львова эвакуируют учащихся

Руководитель городского управления образования Леся Васюта рассказала, что в СБУ поступило анонимное сообщение о заминировании всех школ Львова. В настоящее время учеников эвакуируют из учебных заведений.

Параллельно с этим работники школ звонят по телефону родителям и просят забрать детей домой. Правоохранители, взрывотехники и кинологи обследуют помещения и близлежащие территории.

Кроме этого, они пытаются установить личность анонима, сообщившего о взрывчатке. За такое правонарушение ему грозит от 2 до 6 лет в тюрьме.

Сообщили о заминировании всех школ Львова / Фото "Варта 1"

Кратко о последних сообщениях о заминировании в Украине