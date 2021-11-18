"Я могу умереть в любой момент": Остапа Стахива задержали и привезли в суд

Львовскому антивакцинатору Остапу Стахиву 16 ноября сообщили о подозрении в попытке захватить власть. На следующий день он не явился на судебное заседание. Псевдоактивиста задержали и отвезли в суд.

Стахиву должны были избрать меру пресечения еще 17 ноября. Однако его адвокат заявил, что подозреваемый находится на лечении в Сваляве.

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Стахива задержали в больнице

Судья Галицкого райсуда Олег Юркив 17 ноября не смог избрать меры пресечения Остапу Стахиву, потому что тот не пришел на судебное заседание. Тогда исполнительной службе разрешили с разрешения врачей принудительно привести подозреваемого в суд.

В тот же день в сети появилось видео задержания Стахива в Свалявской больнице. Оператор заявлял, что неизвестные люди в масках, не спрашивая главного врача, куда-то забрали мужчину. Он подчеркивал, что "человек лежит в больнице и лечится".

Как последнего бандита. Смотрите, что делается. Ребята, вы будете отвечать перед законом,

– отозвался оператор.

Кроме этого, мужчина оскорблял и угрожал сотрудникам исполнительной службы. Он подчеркивал, что во Львове их "ждет сюрприз".

По словам оператора, он прибыл в больницу посмотреть, как чувствует себя Стахив. Однако за ним приехали следователи. Подозреваемый был спокоен. Он сказал своим сторонникам, что все будет хорошо и сел в машину.

Смотрите видео задержания Остапа Стахива: (видео 18+, присутствует ругань)

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Стахив жалуется на проблемы со здоровьем

Судебное заседание перенесли на 18 ноября. Утром Стахива привезли в Галицкий районный суд. Во время разговора с журналистами NTA он рассказал, что не имеет связей с Россией. Все родственники подозреваемого, по его словам живут в США.

"Мой отец живет в США. Родная сестра, крестный отец, двоюродные сестры. Ну и так далее", – заявил Стахив.

Кроме этого он якобы имеет связи с племянником Джона Кеннеди Робертом Фрэнсисом Кеннеди. Интересно, что, по информации "Wikipedia", он также является известным активистом-антивакцинатором. Кроме этого, Стахив пожаловался на проблемы со здоровьем.

"У меня болит сердце, и ко мне не пускают медиков. У меня один из клапанов от тех стрессов не открывается. То есть я могу в любой момент просто умереть", – отметил подозреваемый.

Прокурор подал ходатайство о закрытом судебном заседании, однако Стахив хочет, чтобы все было публично. В 14:00 суд объявил перерыв на 20 минут. Меру пресечения пока не избрали.

Смотрите трансляцию судебного заседания:

Кратко об объявлении подозрения Стахиву