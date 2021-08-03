Мужчина переходил дорогу вне пешеходного перехода. Правоохранители составили на него админпротокол.
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Пенсионер переходил дорогу вне перехода
- В постановлении суда говорится, что в конце июня 2021 года 68-летний мужчина переходил дорогу на улице Левандовской недалеко от дома №5.
- Пенсионер двигался за пределами пешеходного перехода.
- В это время его сбил автомобиль Skoda Octavia.
- Патрульные составили на пешехода протокол о нарушении правил дорожного движения, которое привело к ДТП.
Суд оштрафовал мужчину
Во время судебного заседания львовянин полностью признал свою вину. В постановлении суда указано, что после аварии машина получила механические повреждения. Однако информации о том, травмировался ли пенсионер, нет.
Судья Железнодорожного райсуда Львова Наталья Палюх рассмотрела материалы дела, в частности протокол и схему ДТП. Она признала мужчину виновным в нарушении правил дорожного движения и оштрафовала его на 850 гривен.
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