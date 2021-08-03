Чоловік переходив дорогу поза межами пішохідного переходу. Правоохоронці склали на нього адмінпротокол.

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Пенсіонер переходив дорогу поза переходом

У постанові суду мовиться, що наприкінці червня 2021 року 68-річний чоловік переходив дорогу на вулиці Левандівській неподалік будинку №5.

Пенсіонер рухався поза межами пішохідного переходу.

У цей час його збив автомобіль Skoda Octavia.

Патрульні склали на пішохода протокол про порушення правил дорожнього руху, яке призвело до ДТП.

Суд оштрафував чоловіка

Під час судового засідання львів'янин повністю визнав свою провину. У постанові суду вказано, що після аварії автівка отримала механічні пошкодження. Однак інформації про те, чи травмувався пенсіонер, немає.

Суддя Залізничного райсуду Львова Наталія Палюх розглянула матеріали справи, зокрема протокол та схему ДТП. Вона визнала чоловіка винним у порушенні правил дорожнього руху та оштрафувала його на 850 гривень.

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