На Львовщине грузовик насмерть сбил пешехода

На трассе Киев – Чоп 19 сентября грузовик Ford Cargo сбил мужчину. В результате столкновения он тяжело травмировался и умер.

Авария произошла недалеко от города Броды. Сейчас правоохранители проводят расследование.

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Мужчина погиб под колесами грузовика

Смертельное ДТП произошло примерно в 4:50 на трассе Киев – Чоп возле Бродов. Водитель грузовика Ford Cargo, 46-летний житель Коростеня, сбил 59-летнего жителя села Лагодов.

Мужчина получил тяжелые травмы и умер на месте аварии. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.

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