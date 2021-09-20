На Львовщине грузовик насмерть сбил пешехода
20 сентября 2021 , 12:15Читати новину українською
На трассе Киев – Чоп 19 сентября грузовик Ford Cargo сбил мужчину. В результате столкновения он тяжело травмировался и умер.
Авария произошла недалеко от города Броды. Сейчас правоохранители проводят расследование.
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Мужчина погиб под колесами грузовика
Смертельное ДТП произошло примерно в 4:50 на трассе Киев – Чоп возле Бродов. Водитель грузовика Ford Cargo, 46-летний житель Коростеня, сбил 59-летнего жителя села Лагодов.
Мужчина получил тяжелые травмы и умер на месте аварии. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.
Коротко о последних подобных случаях в Украине
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