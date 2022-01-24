Инцидент произошел недалеко от села Заднистря Самборского района Львовщины. На нарушителя составили админпротокол.

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Работник стройкомпании вывез гравий с берега Днестра

Госэкоинспекция получила обращение о соблюдении требований природоохранного законодательства ООО "Гидрострой-М". Заявитель просил провести внеплановую проверку из-за забора песчано-гравийной смеси с прибрежной защитной полосы реки Днестр.

Госинспекторы установили, что с октября по декабрь 2021 года предприятие проводило работы на объекте "Защита села Раливка, Заднестрье от затопления паводковыми водами реки Днестр, Самборского района". Договор заключили с Бассейновым управлением водных ресурсов рек Западного Буга и Сяна.

Мастер "Гидробуд-М" 17 ноября приехал на берег Днестра экскаватором JCB JS145. Он самовольно насыпал песчано-гравийную смесь на грузовики и вывоз прочь. Инспекторы установили, что это не было связано с работами по защите от затопления паводковыми водами.

Работник компании вывез гравий / Фото Госэкоинспекции во Львовской области

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На мужчину составили протокол

Директор "Гидробуд-М" рассказал, что мастер вывез песчано-гравийную смесь на грузовиках, которые не находятся в собственности предприятия. Кроме этого, чиновник ничего об этом не знал.

На нарушителя составили админпротокол за "нарушение права государственной собственности на недра". Ему грозит от 510 до 1700 гривен штрафа. Кроме этого, в полицию направили материалы для проверки.

Следователи должны установить, подпадает ли самовольный вывоз гравия под статью Уголовного кодекса о нарушении правил охраны или использования недр. Сейчас инспекторы рассчитывают размер нанесенного государству ущерба.