На Львівщині працівник будівельної компанії незаконно вивозив гравій з берега Дністра

Інцидент трапився неподалік села Задністря Самбірського району Львівщини. На порушника склали адмінпротокол.

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Працівник будкомпанії вивіз гравій з берега Дністра

Держекоінспекція отримала звернення щодо дотримання вимог природоохоронного законодавства ТзОВ "Гідробуд-М". Заявник просив провести позапланову перевірку через забір піщано-гравійної суміші з прибережної захисної смуги річки Дністер.

Держінспектори встановили, що з жовтня по грудень 2021 року підприємство проводило роботи на об'єкті "Захист села Ралівка, Задністря від затоплення паводковими водами річки Дністер, Самбірського району". Договір уклали з Басейновим управлінням водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну.

Майстер "Гідробуд-М" 17 листопада приїхав на берег Дністра екскаватором JCB JS145. Він самовільно насипав піщано-гравійну суміш на вантажівки та вивіз геть. Інспектори встановили, що це не було пов'язаним з роботами із захисту від затоплення паводковими водами.



Працівник компанії вивіз гравій / Фото Держекоінспекції у Львівській області

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На чоловіка склали протокол

Директор "Гідробуд-М" розповів, що майстер вивіз піщано-гравійну суміш на вантажівках, які не перебувають у власності підприємства. Окрім цього, посадовець нічого про це не знав.

На порушника склали адмінпротокол за "порушення права державної власності на надра", Йому загрожує від 510 до 1700 гривень штрафу. Окрім цього, у поліцію скерували матеріали для перевірки.

Слідчі повинні встановити, чи самовільний вивіз гравію підпадає під статтю Кримінального кодексу про порушення правил охорони чи використання надр. Наразі інспектори розраховують розмір завданої державі шкоди.