Норма закона обязывает транслировать кино исключительно с украинской озвучкой. Продолжительность показа с субтитрами не должна превышать 10% продолжительности фильма или сериала.

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Телеканалы продолжают транслировать российские фильмы

В этом году 16 июля в Украине начали действовать нормы закона "об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". В частности, он определяет, что распространять и транслировать фильмы в стране можно исключительно на государственном языке. В то же время кино, созданное на иностранном языке, должны показывать с украинской озвучкой, дубляжом или субтитрами. Продолжительность реплик с субтитрами не может превышать 10% времени фильма.

Несмотря на это, практически все общенациональные телеканалы отказались выполнять нормы языкового закона. Они продолжают показывать фильмы и сериалы на русском. Некоторые из них транслируют с украинскими субтитрами, однако не 10% продолжительности, а все время.

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания должен следить за соблюдением языковых квот. Однако он преимущественно не привлекает к ответственности телеканалы, которые не соблюдают требования закона.

В июне Секретариат вещательного омбудсмена обнаружил, что телеканалы "Украина", "1+1" и "Интер" не соблюдают требования обязательного объема вещания на украинском. В Нацсовете отметили, что проверка не выявила нарушений ими языкового законодательства.

Такое решение объясняют устаревшей методологией мониторинга телеканалов, в которую включают не только фильмы и передачи, но и рекламу. Однако в июле Нацсовет таки оштрафовал телеканал "1 + 1" на 71,5 тысячи гривен за показ сериала "Кухня" на русском языке.

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Активист обратился в суд

В августе Нацсовет все же выявил нарушения языкового закона на "1 + 1", "Интер" и "Украина". Об этом говорится в ответе на обращение львовского активиста Святослава Литинского. Он попросил Нацсовет наложить санкции на эти телеканалы.

Там подтвердили, что действительно обнаружили нарушение языкового закона, однако телеканалы не будут штрафовать, объясняя такое решение отсутствием полномочий. Однако результаты мониторинга телеканалов направили уполномоченному по защите государственного языка Тарасу Креминю.

После этого Литинский подал судебный иск, чтобы заставить Нацсовет отреагировать на грубое нарушение телеканалами языкового законодательства. Заявление активиста 17 ноября рассмотрел Львовский окружной админсуд.

Литинский попросил суд признать бездействие Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания. Активист требовал обязать ее еще раз рассмотреть его обращение, однако на этот раз основательно.

Смотрите фото ответа Нацсовета Литинскому / Фото ZAXID.NET

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Суд удовлетворил иск Литинского

Дело рассматривал судья Зиновий Гавдык. Он решил, что Нацсовет действительно уклонился от своих обязанностей. В решении суда говорится, что, согласно закону "О телевидении и радиовещании", он должен контролировать соблюдение и выполнение требований, в частности законодательства в сфере телевидения и радиовещания.

Статьей 10 этого же закона установлена обязательная доля вещания на государственном языке, соответственно, по мнению суда, именно на ответчика возложена также и обязанность осуществлять контроль в том числе и соблюдением обязательной доли вещания на государственном языке,

– говорится в судебном решении.

По мнению суда, Нацсовет должен был или сообщить активисту о санкциях, которые наложили на телеканалы, или направить его обращение к языковому омбудсмену Тарасу Креминю для наложения санкций. Однако этого не сделали.

Суд удовлетворил иск Литинского и обязал Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания повторно рассмотреть его обращение "с учетом правовой оценки предоставленной судом в решении". Теперь либо Нацсовет, либо Креминь должны выполнить требования закона и оштрафовать телеканалы за показ фильмов на русском. О своих действиях они должны сообщить Литинскому.

Нормы языкового закона / Инфографика 24 канала