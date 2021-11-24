Норма закону зобов'язує транслювати кіно виключно з українською озвучкою. Тривалість показу із субтитрами не повинна перевищувати 10% тривалості фільму чи серіалу.

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Телеканали продовжують транслювати російські фільми

Цьогоріч 16 липня в Україні почали діяти норми закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Зокрема, він визначає, що поширювати та транслювати фільми в країні можна виключно державною мовою. Водночас кіно, створене іноземною мовою, повинні показувати з українською озвучкою, дубляжем чи субтитрами. Тривалість реплік із субтитрами не може перевищувати 10% часу фільму.

Попри це, практично усі загальнонаціональні телеканали відмовилися виконувати норми мовного закону. Вони продовжують показувати фільми та серіали російською. Деякі з них транслюють з українськими субтитрами, проте не 10% тривалості, а весь час.

Нацрада з питань телебачення і радіомовлення повинна стежити за дотриманням мовних квот. Проте вона переважно не притягає до відповідальності телеканали, які не дотримуються вимог закону.

У червні секретаріат мовного омбудсмена виявив, що телеканали "Україна", "1+1" та "Інтер" не дотримуються вимог обов'язкового обсягу мовлення українською. У Нацраді натомість зауважили, що перевірка не виявила порушень ними мовного законодавства.

Таке рішення пояснюють застарілою методологією моніторингу телеканалів, у яку включають не лише фільми та передачі, а й рекламу. Однак в липні Нацрада таки оштрафувала телеканал "1+1" на 71,5 тисячі гривень за показ серіалу "Кухня" російською мовою.

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Активіст звернувся до суду

В серпні Нацрада все ж виявила порушення мовного закону на "1+1", "Інтер" та "Україна". Про це мовиться у відповіді на звернення львівського активіста Святослава Літинського. Він попросив Нацраду накласти санкції на ці телеканали.

Там підтвердили, що справді виявили порушення мовного закону, однак телеканали не штрафуватимуть, пояснюючи таке рішення відсутністю повноважень. Однак результати моніторингу телеканалів скерували уповноваженому із захисту державної мови Тарасу Кременю.

Після цього Літинський подав судовий позов, щоб змусити Нацраду відреагувати на грубе порушення телеканалами мовного законодавства. Заяву активіста 17 листопада розглянув Львівський окружний адмінсуд.

Літинський попросив суд визнати бездіяльність Нацради з питань телебачення і радіомовлення. Активіст вимагав зобов'язати її ще раз розглянути його звернення, проте цього разу ґрунтовно.

Дивіться фото відповіді Нацради Літинському / Фото ZAXID.NET

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Суд задовольнив позов Літинського

Справу розглядав суддя Зіновій Гавдик. Він вирішив, що Нацрада справді ухилилась від своїх обов'язків. У рішенні суду мовиться, що, згідно із законом "Про телебачення і радіомовлення", вона повинна контролювати дотримання та виконання вимог, зокрема законодавства у сфері телебачення і радіомовлення.

Статтею 10 цього ж Закону встановлено обов'язкову частку мовлення державною мовою, відповідно, на думку суду, саме на відповідача покладений також і обов'язок здійснювати контроль в тому числі й дотриманням обов'язкової частки мовлення державною мовою,

– мовиться у судовому рішенні.

На думку суду, Нацрада повинна була або повідомити активіста про санкції, які наклали на телеканали, або скерувати його звернення мовному омбудсмену Тарасові Кременю для накладення санкцій. Однак цього не зробили.

Суд задовольнив позов Літинського і зобов'язав Нацраду з питань телебачення і радіомовлення повторно розглянути його звернення "із врахуванням правової оцінки наданої судом у рішенні". Тепер або Нацрада, або Кремінь повинні виконати вимоги закону та оштрафувати телеканали за показ фільмів російською. Про свої дії вони також повинні повідомити Літинського.



Норми мовного закону / Інфографіка 24 каналу