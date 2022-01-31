Во Львовской области автомобиль переехал насмерть мужчину, который лежал на дороге
Источник:Нацполиция
В селе Торчиновичи Самборского района 30 января погиб пожилой мужчина. Полицейские устанавливают обстоятельства трагедии.
Правоохранители отметили, что наезд совершил 22-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat. В результате 67-летний мужчина погиб.
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Как случилась трагедия
Погибший был жителем Старого Самбора. Когда автомобиль ехал, он лежал на проезжей части. Он получил тяжелые травмы и умер на месте ДТП.
Что угрожает водителю
Следователи открыли против водителя уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения. Ему грозит лишение свободы сроком от 3 до 8 лет с запретом права управлять транспортными средствами.
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