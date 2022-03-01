По его словам, на Львовском бронетанковом заводе будут проводить военные учения. Они начнутся 1 марта 2022 года с 10:30.

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"Прошу жителей домов, которые рядом, не паниковать и не беспокоить по этому поводу правоохранительные органы", – отметил Максим Козицкий.

Также добавил, что об этих и других военных учениях мы всегда предупреждаем также на сайте Львовской ОГА (ОВА).

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Сообщение Максима Козицкого

Важно! Военные учения.

На Львовском бронетанковом заводе сегодня с 10: 30 будут проводить военные учения.

Прошу жителей домов, которые рядом, не паниковать и не беспокоить по этому поводу правоохранительные органы.

Об этих и других военных учениях мы всегда предупреждаем также на сайте Львовской ОГА (ОВА).

Слава украинскому войску! Слава ВСУ!

Вместе – к победе!