Маршрутка въехала в колонку на АЗС во Львове: 6 пассажиров пострадали

Во Львове городская маршрутка с пассажирами попала в ДТП – въехала в колонку на территории АЗС. В результате аварии пострадали 6 человек.

ДТП произошло 19 мая примерно 18:30 на Стрыйской улице, неподалеку от ипподрома. По предварительным данным правоохранителей, 49-летний водитель маршрутки не справился с управлением.

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Одну из травмированных госпитализировали

Среди пострадавших в аварии пассажиров – две жительницы Львовского района и 21-летний парень, также получили травмы трое львовян в возрасте 43, 24 и 21 года.

Люди получили медицинскую помощь, одну из травмированных пассажирок госпитализировали. Следователи открыли уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения Уголовного кодекса Украины.



ДТП произошло 19 мая на Стрыйской улице / Фото пресс-службы полиции Львовской области

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Аварии в Украине в мае: последние новости

Несмотря на полномасштабную войну, ДТП в Украине никуда не делись. В частности, еще 12 мая в Волынской области столкнулись два пассажирских автобуса. Тогда пострадали также шесть человек.

11 мая смертельная авария произошла и на Троещине в Киеве. Ford на бешеной скорости влетел в блокпост, водитель и пассажир погибли на месте еще до приезда врачей.

В Ровно 10 мая жуткое ДТП произошло при участии грузового автомобиля, маршрутки и двух легковушек. Пострадали 7 человек, 6 из них были госпитализированы.

В начале мая недалеко от вокзала в Киеве у водителя, который вызвал ДТП, даже обнаружили критическое содержание алкоголя в крови – 5 промилле, когда допустимый уровень, который может показать драгер и не вызывать ответственности – 0,2. Тогда чудом обошлось без жертв.

Одно из самых страшных ДТП произошло 3 мая в Ровненской области. Автобус, направлявшийся в Польшу, врезался в бензовоз из-за обгона другого транспортного средства. В результате смертельной аварии погибли 26 человек, еще 12 – пострадали. Самому младшему пассажиру было 17 лет.

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