Ограбили валютчиков на 1,5 миллиона: во Львове разоблачили преступную группу
Источник:Офис генпрокурора
Прокуратура сообщила о подозрении 8 лицам, которые ограбили валютчиков на 1,5 миллиона гривен. Преступная группа совершала грабежи на территории Львова и Хмельницкого.
По данным прокуратуры, их жертвами были лица, которые занимаются обменом валют. Участники группы в течение длительного времени следили за объектами и изучали их маршруты.
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Как дальше действовали злоумышленники
Подозреваемые совершали нападения, когда потерпевшие ехали в автомобилях. Они создавали искусственные препятствия для их движения, разбивали боковое окно автомобиля и похищали деньги.
Участники группы делали все в общественных местах в дневное время суток.Обратите внимание! Всего в течение июля – августа 2021 подозреваемые похитили чужого имущества на общую сумму почти 1,5 миллиона гривен.
Во Львове разоблачили преступную группу / Фото пресс-службы Офиса генпрокурора
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Сейчас правоохранители решают вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения в виде содержания под стражей.
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