Однако она не смогла конкретно сказать, где именно работает. Когда ребенка хотели забрать, оказалось, что у малыша коронавирус.

Заметьте Пьяная мать из Днепра возмутила сеть: тележка опрокинута, а ребенок в крови

Не ходил гулять 2 недели

Об этой горе-матери из Харькова стало известно 31 октября, на данный момент она жила в гостинице уже 2 недели. Впоследствии журналисты пообщались с его работниками и они рассказали немало интересного. По их словам, мальчик в течение этого времени никогда не выходил гулять, а лишь сидел в номере.

Его мать заказывала туда пиццу и прочий фастфуд, а отельеры подкармливали домашней едой. С матерью пытались пообщаться на этот счет. Однако она никак не реагировала на замечания и работники отеля вызвали полицию.

Оставила в гостинице кота

Когда в номер пришли правоохранители там был ужасный беспорядок. Женщина рассказала, что его там "развел" ее сын. Назвать название или адрес колл-центра, где якобы работает, она не смогла.

Поэтому правоохранители решили забрать ребенка и поместить в приют. Однако из-за болезни малыша понадобилась госпитализация. Также она посреди ночи покинула больницу, где лечится ее сын, чем нарушила карантин.

В гостинице же рассказали, что после этого харьковчанка также покинула свой номер и скрылась в неизвестном направлении. Там так и остались не только часть ее вещей, но и кот.

У нее уже забирали ребенка

Полицейские впоследствии выяснили, что эта семья из Харькова живет во Львове уже несколько лет. В прошлом году ребенка уже забирали. Тогда причиной служило то, что мать оставляла малыша на знакомую, а потом долго не возвращалась за ним. Дело передали в Харьковскую соцслужбу, которая решила передать мальчика на воспитание бабушке.

Когда женщину хотели лишить родительских прав это не удалось. Соцслужба, которая была истцом по делу, проиграла апелляцию. Сейчас планируют делать новый иск. На время его рассмотрения ребенка отправят в детдом.