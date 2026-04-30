В центре Львова появится площадь Андрея Парубия: показываем на карте

На сессии Львовского горсовета согласовали переименование части улицы Винниченко. Теперь она будет называться площадью и будет носить имя Героя Украины, убитого в конце лета 2025 года.

Площадь имени Андрея Парубия будет простираться от улицы Просвиты до начала улицы Лычаковской. Об этом сообщил Андрей Садовый.

Что известно о появлении площади в честь Парубия?

По словам мэра, теперь памятник Вячеславу Черноволу, здание областной администрации и областного совета, где погибший был депутатом нескольких созывов, будут иметь адрес площади Героя Украины Андрея Парубия.

Известно, что решение о создании площади, названную в честь бывшего спикера Верховной Рады, было принято по согласию с его семьей.

Где будет находится площадь Парубия

Напомним, что ранее на 40-й день со дня смерти Парубия во Львове ему открыли мемориальную таблицу. Она размещена на месте гибели политика.

К слову, в Киеве тоже появится улица имени Парубия. Решение о ее появлении поддержали 57 процентов опрошенных киевлян в приложении "Киев Цифровой". Имя убитого политика будет носить проезд между Мариинским парком и домом №9 на улице Михаила Грушевского.

Следствие завершило досудебное расследование убийства Парубия

Служба безопасности Украины завершила досудебное расследование по делу об убийстве народного депутата Андрея Парубия. Обвинительный акт в отношении киллера уже передали в суд. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

