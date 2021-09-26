Пограничники отдела "Краковец" Львовского отряда задержали мигрантов 25 сентября. Один из нарядов обнаружил – в направлении государственной границы двигался автомобиль Volvo.

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Мигранты хотели попасть в ЕС

Согласно информации Государственной пограничной службы, группа реагирования догнала и остановила транспортное средство с тремя пассажирами – гражданами Турции – для проверок.

Пограничники выяснили, что иностранцы прибыли в Украину легально, однако покинуть территорию государства хотели незаконным способом.

Путешественники признались, что хотели попасть не территорию Евросоюза без необходимых документов, поэтому планировали пересечь украинскую границу вне пункта пропуска,

– говорится в сообщении Госпогранслужбы.

За попытку незаконного пересечения государственной границы Украины меру ответственности иностранцев определит суд.

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Накануне соответствующего задержания пограничники во Львовской области пресекли еще трех граждан Турции. Вместе с гражданином Азербайджана они пытались незаконно попасть в Евросоюз через украинскую границу.

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