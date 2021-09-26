Прикордонники відділу "Краківець" Львівського загону затримали мігрантів 25 вересня. Один з нарядів виявив – в напрямку державного кордону рухався автомобіль Volvo.
До теми Збирались в ЄС: прикордонники затримали мігрантів на українському кордоні
Мігранти хотіли потрапити до ЄС
Згідно з інформацією Державної прикордонної служби, група реагування наздогнала та зупинила транспортний засіб з трьома пасажирами – громадянами Туреччини – для перевірок.
Прикордонники з'ясували, що іноземці прибули в Україну легально, проте покинути територію держави хотіли у незаконний спосіб.
Мандрівники зізналися, що хотіли потрапити не територію Євросоюзу без необхідних документів, тому планували перетнути український кордон поза пунктом пропуску,
– мовиться у повідомленні Держприкордонслужби.
За спробу незаконного перетинання державного кордону України міру відповідальності іноземців визначить суд.
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Напередодні відповідного затримання прикордонники на Львівщині перепинили ще трьох громадян Туреччини. Разом з громадянином Азербайджану вони намагалися незаконно потрапити в Євросоюз через український кордон.
Затримання на кордоні: останні новини
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