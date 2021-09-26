Прикордонники відділу "Краківець" Львівського загону затримали мігрантів 25 вересня. Один з нарядів виявив – в напрямку державного кордону рухався автомобіль Volvo.

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Мігранти хотіли потрапити до ЄС

Згідно з інформацією Державної прикордонної служби, група реагування наздогнала та зупинила транспортний засіб з трьома пасажирами – громадянами Туреччини – для перевірок.

Прикордонники з'ясували, що іноземці прибули в Україну легально, проте покинути територію держави хотіли у незаконний спосіб.

Мандрівники зізналися, що хотіли потрапити не територію Євросоюзу без необхідних документів, тому планували перетнути український кордон поза пунктом пропуску,

– мовиться у повідомленні Держприкордонслужби.

За спробу незаконного перетинання державного кордону України міру відповідальності іноземців визначить суд.

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Напередодні відповідного затримання прикордонники на Львівщині перепинили ще трьох громадян Туреччини. Разом з громадянином Азербайджану вони намагалися незаконно потрапити в Євросоюз через український кордон.

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