61-річний чоловік прямував з окупованого півострова на материкову Україну. З собою він прихопив "нагороди", які отримав від окупаційної влади у 2014 – 2018 роках. Деякі з них були завізовані підписом президента Росії.

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Чоловік віз собою "посвідчення ополченця" та "нагороди"

На ці докази співпраці з державою-агресоркою натрапили під час огляду прикордонники разом з митниками. Не забув узяти з собою затриманий і посвідчення учасника так званого "союзу ветеранів вільного полку народного ополчення Республіки Крим".

Що з'ясували прикордонники:

Українець брав участь у діяльності незаконних збройних формувань.

Був учасником заворушень та нападів з метою захоплення підприємств, установ та державних організацій.

Про посібника окупантів прикордонники повідомили Нацполіцію, у руки правоохоронців і передали так званого "ополченця".

Чоловік віз з собою "нагороди" та посвідчення / Фото ДПСУ

В Україну не впустили топменеджера з Росії

Зазначимо, що на початку вересня прикордонники не впустили в Україну топменеджера однієї з російських компаній. Він хотів перетнути кордон незаконно, проте працівники ДПСУ вчасно з'ясували, що у чоловіка в'їзд в Україну заборонений на 3 роки – через відвідини окупованого Криму.

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