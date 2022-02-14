Не дадим врагу никакого шанса, – Садовый обнародовал план действий на случай вторжения России

В горсовете Львова провели внеплановое заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Там обсудили план действий города на случай полноценного вторжения России.

Об этом в день заседания, 14 февраля, написал мэр города Андрей Садовый. Он рассказал, какие решения приняла комиссия.

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Почему обнародуют не все

Мэр акцентировал, что повестка дня касалась исключительно обеспечения бесперебойной жизнедеятельности города. Речь шла о случаях, когда возникает чрезвычайная ситуация. Он рассказал о решениях, принятых в этот день. Однако описал их только в общих чертах.

Они без конкретики, потому что есть вещи, которые нужно готовить, но нельзя озвучивать. Это в первую очередь обусловлено нашей с вами безопасностью,

– написал Андрей Садовый

Он также призвал помнить – враг сейчас больше всего хочет, чтобы среди украинцев ширились паника и недоверие. "Поэтому мы не можем дать ему ни единого шанса". – подчеркнул мэр Львова.

Чего касаются принятые решения

Водоснабжение – горсовет сейчас рассматривают различные возможности автономной подачи воды жителям. Власти города готовятся к угрозе полной остановки водопроводной сети.

– горсовет сейчас рассматривают различные возможности автономной подачи воды жителям. Власти города готовятся к угрозе полной остановки водопроводной сети. Медицина – руководителям медучреждений дали задание увеличить объем банка крови, а также обеспечить ее необходимое количество. Это касается медикаментов, медицинских средств и запаса пищевых продуктов в больницах. В одной из больниц города обустроят подземную операционную и палату стационарного лечения больных.

– руководителям медучреждений дали задание увеличить объем банка крови, а также обеспечить ее необходимое количество. Это касается медикаментов, медицинских средств и запаса пищевых продуктов в больницах. В одной из больниц города обустроят подземную операционную и палату стационарного лечения больных. Электроэнергия – работают над обеспечением альтернативных источников питания для функционирования стратегических предприятий города.

– работают над обеспечением альтернативных источников питания для функционирования стратегических предприятий города. Коммуникация и оповещение – город разрабатывает альтернативные пути коммуникации с населением. Речь идет о ситуации, когда традиционные средства связи будут отключены или исчезнет электроэнергия.

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Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. А международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

Читайте полный текст сообщения Андрея Садового:

Провели внеплановое заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Главная тема – военная угроза со стороны России. Повестка дня касается исключительно обеспечения бесперебойной жизнедеятельности города на случай чрезвычайной ситуации. Ниже приведу перечень решений, которые сегодня приняли. Они без конкретики, потому что есть вещи, которые нужно готовить, но нельзя озвучивать. Это, в первую очередь, обусловлено нашей с вами безопасностью.

Кратко о принятых решениях: Вода. Мы рассматриваем разные возможности автономной подачи воды жителям львовской общины на случай полной остановки водопроводной сети.

Медицина. Руководители медучреждений получили задание увеличить объем банка крови и обеспечить его необходимое количество. Это касается медикаментов, медицинских средств и продуктов питания. В одной из наших больниц будет обустроена подземная операционная и палата стационарного лечения больных.

Электроэнергия. Важно обеспечить альтернативные источники питания для функционирования стратегических предприятий.

Коммуникация и оповещение. На случай, если традиционные средства связи будут отключены или отсутствует электроэнергия. Город должен обеспечить альтернативные пути коммуникации с населением.

Помните, что больше всего, чего сейчас хочет враг – это паника и недоверие. Мы не можем дать ему ни единого шанса. Чуть позже опубликую более широкое разъяснение и наш план действий. Слава Украине!