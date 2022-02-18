В школах и отделениях полиции Львова искали взрывчатку: эвакуировали несколько сотен человек
Источник:Департамент гражданской защиты ЛОГА
В полицию и СБУ поступило 2 сообщения о заминировании зданий во Львове. Аноним сказал, что могут взорваться школы и участки полиции.
После этого в зданиях начали проводить проверки. Специалисты искали взрывчатку и другие потенциально опасные предметы.
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Заминировали участки по всей стране
Сначала 17 февраля в полицию Днепропетровщины сообщили, что заминированы участки. Там отмечали, что угроза взрыва есть не только во Львове, но и в других крупных городах страны.
После этого обследовали 31 здание. В общей сложности пришлось эвакуировать 416 человек, среди которых были и полицейские, и гражданские. К счастью, никакой взрывчатки там не было.
Школы обыскивали ночью
А вот о заминировании школ сообщили уже вечером 17 февраля. Это письмо поступило на электронный ящик СБУ.
Анонимный злоумышленник отметил, что взрывчатка заложена в:
- лицее № 8 по улице Подвальная, 2;
- школе №60 по улице Полтавы, 32;
- школе № 8 (1 – 4 классов) по улице Олексы Довбуша, 20.
Вероятно, все обследования построек заведений и прилегающей территории провели еще ночью. Опасных предметов не обнаружили.
След России очевиден
Фейковые заминирования уже постепенно становятся обыденностью. Это неудивительно, если учитывать, что их с начала года уже было несколько сотен. "Минеры" обычно сообщают, что есть угроза взрыва различных построек: ТРЦ, больниц и даже учебных заведений.
В СБУ считают, что это один из инструментов России в гибридной войне. Например, во Львове недавно разоблачили многотысячную ботоферму, которая рассылала письма с угрозами. По мнению следователей, она работала на спецслужбы России.
Также агенты СБУ установили, что часто сообщения посылают с временно оккупированных территорий Донбасса. Мол, таким образом пытаются усилить панику и тревогу общества.
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Сообщение о заминировании. 17 февраля около 11:10 в ГУНП в Днепропетровской области поступило сообщение о заминировании отделений национальной полиции по всей стране, в том числе во Львовской области.
Проведено обследование 31 административного здания – взрывных устройств не обнаружено. В ходе обследования из помещений были эвакуированы 416 человек.
Проводятся мероприятия по розыску лица, предоставившего ложное сообщение.
Сообщение о заминировании. 17 февраля в 20:34 на электронный адрес колл-центра СБУ поступило сообщение о заминировании во Львове лицея № 8 (ул. Подвальная, 2), школы № 60 (ул. Полтавы, 32) и школы № 8 (1 – 4 классов, ул. Олексы Довбуша, 20). Проведено обследование помещений учебных заведений – взрывных устройств не обнаружено.
Проводятся мероприятия по розыску лица, предоставившего ложное сообщение.