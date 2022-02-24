Собрались огромные очереди желающих вступить в 24 королевскую бригаду на Львовщине

На фоне полномасштабного вторжения России все украинцы объединились, чтобы отстоять свою родную землю. Стало и гораздо больше тех, кто уже готов вступить в ряды ВСУ.

В частности, во Львовской области уже сформировалась огромная очередь желающих бороться с оккупантом в рядах 24 Отдельной мобилизованной бригады имени короля Даниила. Об этом сообщили на странице Сухопутных войск ВСУ.

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Готовы бороться за землю

На фотографиях, обнародованных, показали очень много людей. Все они добровольцы, то есть сами решили взяться за оружие, чтобы защищать свой дом и страну.



Желающие вступить в ряды бригады во Львовской области / Фото Сухопутных войск ВСУ

Примечательно, что в коридорах и даже на улице военкоматов стоят десятки мужчин. Но пока не сообщали, сколько именно людей изъявили желание вступить в ряды Королевской бригады.



Чиновник и помещение бригады короля Данила / Фото Сухопутных войск ВСУ

Важно! Вооруженные силы Украины постоянно дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и налагают сокрушительные санкции в Россию.

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Россия официально объявила войну Украине

24 февраля примерно в 5 часов утра государство-агрессор начало обстреливать стратегические объекты Украины.

Бои на многих позициях не прекращаются в течение суток, и враг не собирался сбавлять обороты.

Однако наши вооруженные силы были готовы дать отпор атакам со стороны России. Поэтому армия врага несет значительные потери – как людей, так и техники.

К сожалению, есть потери среди наших защитников.

Из-за вторжения в Украину ввели военное положение.

Всех желающих призывают приобщаться к Силам территориальной обороны.

Полный текст сообщения со страницы Сухопутных войск ВС Украины:

Это очередь в боевую бригаду! 24 ОМБр имени короля Даниила