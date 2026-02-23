Подозреваемая в теракте во Львове ответила, знала ли, что закладывала взрывчатку в пакете

33-летняя подозреваемая в совершении теракта во Львове 22 февраля сделала заявление относительно трагедии. Женщина утверждала, что не знала, что закладывала взрывчатку в центре города.

Об этом подозреваемая рассказала во время заседания в Галицком суде Львова, где ей избирают меру пресечения, передает Суспильне.

К теме Во Львове из-за теракта до сих пор перекрыта одна улица: в чем причина

Что сказала подозреваемая в теракте во Львове о взрывчатке?

Подозреваемая заявила, что не знала, что было в пакете, который она оставила в мусорном контейнере на улице Данилишина. Кроме того, 33-летняя женщина отметила, что она не знала, что лицо, с которым она контактировала, из России.

Еще перед заседанием подозреваемая в теракте сказала, что не знала, что в результате ее действий могут погибнуть люди и чем это все завершится.

Кстати, 33-летней жительнице Костополя Ровенской области уже избрана мера пресечения. Речь идет о содержании под стражей сроком на 60 дней без права внесения залога. Именно на этом и настаивала сторона обвинения.

Интересно, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак предположил в эфире 24 Канала три варианта, по которым могли активизировать взрывное устройство во Львове 22 февраля, что привело к теракту. Речь идет о таймере, ручную активацию из соседней квартиры, или дистанционно с использованием видеонаблюдения.



Кроме того взрывное устройство, по мнению эксперта, могло быть замаскировано под службу доставки.

Что известно о подозреваемой в теракте во Львове?