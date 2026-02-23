Об этом подозреваемая рассказала во время заседания в Галицком суде Львова, где ей избирают меру пресечения, передает Суспильне.
К теме Во Львове из-за теракта до сих пор перекрыта одна улица: в чем причина
Что сказала подозреваемая в теракте во Львове о взрывчатке?
Подозреваемая заявила, что не знала, что было в пакете, который она оставила в мусорном контейнере на улице Данилишина. Кроме того, 33-летняя женщина отметила, что она не знала, что лицо, с которым она контактировала, из России.
Еще перед заседанием подозреваемая в теракте сказала, что не знала, что в результате ее действий могут погибнуть люди и чем это все завершится.
Кстати, 33-летней жительнице Костополя Ровенской области уже избрана мера пресечения. Речь идет о содержании под стражей сроком на 60 дней без права внесения залога. Именно на этом и настаивала сторона обвинения.
Интересно, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак предположил в эфире 24 Канала три варианта, по которым могли активизировать взрывное устройство во Львове 22 февраля, что привело к теракту. Речь идет о таймере, ручную активацию из соседней квартиры, или дистанционно с использованием видеонаблюдения.
Кроме того взрывное устройство, по мнению эксперта, могло быть замаскировано под службу доставки.
Что известно о подозреваемой в теракте во Львове?
Подозреваемую в совершении теракта во Львове задержали в контролируемом пограничном районе города Старый Самбор во Львовской области. По предварительным данным следствия, взрывное устройство она изготовила самостоятельно, действуя по детальным дистанционным инструкциям кураторов российской ФСБ. СМИ также публиковали вероятное имя и фамилию женщины – Ирина Саветина.
Во время первых допросов женщина призналась, что представители ФСБ пообещали ей 60 000 гривен вознаграждения за выполнение теракта. Полученные средства она планировала использовать для погашения долгов и решения финансовых проблем.
Фигурантке сообщили о подозрении в совершении террористического акта, что привело к гибели человека, а также в незаконном обращении с оружием. Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 22 лет или пожизненное заключение.
Во время судебного заседания 23 февраля 33-летняя Ирина Саветина попросила прощения и выразила соболезнования всем, кто пострадал в результате теракта. Также женщина расплакалась.