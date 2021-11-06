Тройное ДТП во Львовской области: погибли два человека

Вечером 5 ноября на Львовщине столкнулись сразу три легковых автомобиля. Жертвами аварии стали водитель и пассажир одной из машин. Полиция проводит расследование.

ДТП произошло около 18:50 в селе Ямполь. Водитель "ВАЗ 2109" выехал на встречную полосу.

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В ДТП погиб водитель и пассажир "ВАЗ 2109"

Там он столкнулся с Volkswagen Passat. После этого "ВАЗ" отбросило на еще один автомобиль – Opel Omega.

Авария стала смертельной для 26-летнего водителя "ВАЗ-2109". Также не выжил его 37-летний пассажир. Они погибли на месте аварии.

В настоящее время правоохранители проводят расследование и выясняют все обстоятельства аварии, унесшей две жизни.

Коротко о других ДТП во Львовской области 5 ноября:

На трассе "Киев – Чоп" в Бережанах Renault Trafic наехал на 38-летнюю женщину. Она перебегала дорогу вне пешеходного перехода. Потерпевшая погибла на месте от полученных травм.

В Жидачеве водитель BMW X1 наехал на велосипедиста. 43-летнего мужчину спасти не удалось.

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