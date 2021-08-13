Dragon Capital Investments Limited заключил сделку по приобретению с кипрской компанией Frolovia Limited. Она была предыдущим владельцем завода.

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Dragon Capital купил завод минеральных вод в Трускавце

Соглашение купли-продажи акций между Frolovia Ltd и Dragon Capital Investments Ltd подписали 19 мая 2021 года. Сейчас ее стоимость не разглашают. 12 августа Антимонопольный комитет ее согласовал.

Компания Frolovia Limited является владельцем украинского предприятия с иностранными инвестициями ООО "Аква-Эко". Оно контролирует завод минеральных вод в Трускавце. Там изготавливают минеральную воду под торговой маркой "Трускавецкая".

По информации "Интерфакс-Украина", в 2020 году чистая прибыль "Аква-Эко" сократилась более чем вдвое – до 5,3 миллиона гривен. В свою очередь, выручка уменьшилась на четверть – до 59,76 миллиона гривен. "Аква-Эко" является частью украинского бизнеса международной группы компаний IDS Borjomi International, в состав которой входят:

Моршинский завод минеральных вод "Оскар";

Трускавецкий завод минеральных вод;

Миргородский завод минеральных вод;

дистрибьюторская компания IDS Aqua Service;

Голопристанский завод ГП "Нова Ком".

IDS Borjomi Ukraine выпускает минеральную воду под торговыми марками "Моршинская", "Моршинка", "Миргородская", "Миргородська лагідна", "Трускавецька", Aqua Life, "Аква Няня" и "Аляска". Главный офис IDS Borjomi International расположен в городе Никосия на Кипре. Эта группа компаний является крупнейшим производителем минеральных вод в Украине.

Интересно! По информации ZAXID.NET, IDS Borjomi International является бизнесом российской структуры "Альфа-Групп". Ее контролируют россияне Михаил Фридман, Герман Хан и Алексей Кузьмичев. В Украине главной компанией группы официально является ЧАО "Индустриальные и дистрибуционные системы". Им владеет кипрская "Интернешнл Дистрибьюшн Системз Лимитед".

Кратко о Dragon Capital

Dragon Capital Investments Limited входит в состав украинской группы компаний Dragon Capital.

Ее конечным бенефициаром является чешский бизнесмен Томаш Фиала.

Одним из главных направлений деятельности Dragon Capital являются инвестиции в рынок недвижимости.

В частности, во Львове группа компаний владеет крупнейшим ТРЦ на западе Украины Victoria Gardens, бизнес-центром Viking и коммерческой недвижимостью в центре города.

Также Dragon Capital планирует построить индустриальный парк в микрорайоне Рясне-2.

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