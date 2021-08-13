Dragon Capital Investments Limited уклав угоду щодо придбання з кіпрською компанією Frolovia Limited. Вона була попереднім власником заводу.

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Dragon Capital купив завод мінеральних вод у Трускавці

Угоду купівлі-продажу акцій між Frolovia Ltd та Dragon Capital Investments Ltd підписали 19 травня 2021 року. Наразі її вартість не розголошують. 12 серпня Антимонопольний комітет її погодив.

Компанія Frolovia Limited є власником українського підприємства з іноземними інвестиціями ТОВ "Аква-Еко". Воно контролює завод мінеральних вод у Трускавці. Там виготовляють мінеральну воду під торговою маркою "Трускавецька".

За інформацією "Інтерфакс-Україна", у 2020 році чистий прибуток "Аква-Еко" скоротився більше ніж удвічі – до 5,3 мільйона гривень. Своєю чергою, виторг зменшився на чверть – до 59,76 мільйона гривень. "Аква-Еко" є частиною українського бізнесу міжнародної групи компаній IDS Borjomi International, до складу якої входять:

Моршинський завод мінеральних вод "Оскар";

Трускавецький завод мінеральних вод;

Миргородський завод мінеральних вод;

дистриб'юторська компанія IDS Aqua Service;

Голопристанський завод ДП "Нова Ком".

IDS Borjomi Ukraine випускає мінеральну воду під торговими марками "Моршинська", "Моршинка", "Миргородська", "Миргородська лагідна", "Трускавецька", Aqua Life, "Аква Няня" та "Аляска". Головний офіс IDS Borjomi International розташований у місті Нікосія на Кіпрі. Ця група компаній є найбільшим виробником мінеральних вод в Україні.

Цікаво! За інформацією ZAXID.NET, IDS Borjomi International є бізнесом російської структури "Альфа-Групп". Її контролюють росіяни Міхаіл Фрідман, Гєрман Хан та Алєксєй Кузьмічов. В Україні головною компанією групи офіційно є ПрАТ "Індустріальні та дистрибуційні системи". Ним володіє кіпрська "Інтернешнл Дістриб'юшн Сістемз Лімітед".

Коротко про Dragon Capital

Dragon Capital Investments Limited входить до складу української групи компаній Dragon Capital.

Її кінцевим бенефіціаром є чеський бізнесмен Томаш Фіала.

Одним з головних напрямків діяльності Dragon Capital є інвестиції в ринок нерухомості.

Зокрема, у Львові група компаній володіє найбільшим ТРЦ на Заході України Victoria Gardens, бізнес-центром Viking та комерційною нерухомістю в центрі міста.

Також Dragon Capital планує побудувати індустріальний парк у мікрорайоні Рясне-2.

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